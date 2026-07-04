Stars RTL kündigt Extrafolgen vom Dschungelcamp für 2027 an

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich - Dschungelcamp 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2026, 14:17 Uhr

RTL kündigt Extrafolgen vom Dschungelcamp für 2027 an.

Das Dschungelcamp steht 2027 vor einer echten Rekordausgabe.

Zum 20. Jubiläum von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ plant RTL nach eigenen Angaben die bislang längste Staffel der Erfolgsshow. Zwar hat der Sender noch nicht verraten, wie viele Tage die Prominenten tatsächlich im australischen Busch verbringen werden, doch schon jetzt ist klar: Die Jubiläumsausgabe wird deutlich umfangreicher ausfallen als bisher.

Die Ankündigung erfolgte auf dem ‚Screenforce Festival 2026‘, wo RTL seine Programmpläne für das kommende Jahr vorstellte. Wie unter anderem ‚Gala‘ berichtet, sollen sowohl ‚Let’s Dance‘ als auch das Dschungelcamp anlässlich ihrer jeweils 20. Staffel die längste Laufzeit ihrer Geschichte erhalten. RTL selbst spricht bereits von der „längsten Staffel ever“.

Bislang verbrachten die Kandidatinnen und Kandidaten in der Regel 16 Tage im Camp. Zuletzt wurde das Abenteuer auf 17 Tage verlängert. Für 2027 soll die Sendezeit nun noch einmal ausgeweitet werden. Offiziell hat RTL zwar noch keine genaue Dauer genannt, in den sozialen Netzwerken wird jedoch bereits darüber spekuliert, dass das Dschungelcamp erstmals mehr als drei Wochen laufen könnte.

Neben der verlängerten Staffel sorgt auch die mögliche Besetzung schon Monate vor dem Start für Gesprächsstoff. RTL erklärte dazu: „Viele Promis würden bei der XXL-Staffel nur zu gerne dabei sein. Welche Namen sich am Ende tatsächlich auf der offiziellen Kandidatenliste wiederfinden werden, ist noch nicht bekannt.“ Dennoch kursieren bereits erste Namen. Reality-TV-Star Aleks Petrovic machte in einer Instagram-Story kein Geheimnis daraus, dass er sich eine Teilnahme durchaus vorstellen könne. Auch Jimi Blue Ochsenknecht zeigte sich offen für das Format. In der Realityserie ‚Diese Ochsenknechts‘ erklärte der Ex-Schauspieler, dass ein Einzug ins Dschungelcamp für ihn grundsätzlich infrage komme. Sogar Moderator Elton brachte sich selbst ins Gespräch. Im Austausch mit Stefan Raab verriet er, dass er sich vorstellen könne, in das RTL-Format einzuziehen.