Stars Ruby Rose wurde nach tragischem Spielplatz-Unfall fälschlich als ‚Baby-Mörderin‘ bezeichnet

Ruby Rose 2:22 A Ghost Story premiere – Getty – Melbourne – Australia – July – 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 09:00 Uhr

Ruby Rose hat sich daran erinnert, wie sie im Alter von gerade einmal 15 Jahren ein schwer verletztes Kind gefunden hat.

Ruby Rose wurde im Alter von 15 Jahren nach einem tragischen Unfall fälschlich als „Baby-Mörderin“ beschimpft.

Die Schauspielerin wollte gemeinsam mit einer Freundin einem schwer verletzten Kind helfen, doch die Situation wurde zunächst völlig falsch verstanden. Rose schilderte die dramatischen Ereignisse im Podcast ‚Off the Vine‘. Sie und ihre Freundin hatten damals ihre erste Zigarette geraucht, als sie auf einem Spielplatz einen grausigen Fund machten. „Ich dachte, es wäre eine Puppe, die dort hing“, erinnerte sie sich. Als sie näher kamen, erkannten sie jedoch, dass es sich um ein echtes Kind im Alter von etwa viereinhalb Jahren handelte. „Blut kam aus seinen Ohren, seiner Nase und seinem Mund. Es war sehr traumatisch“, enthüllte die 40-Jährige.

Die beiden Jugendlichen suchten sofort nach Hilfe. Rose hob den Jungen hoch und brachte ihn gemeinsam mit ihrer Freundin zu Erwachsenen in einem nahe gelegenen Haus. „Ich dachte, ich hätte sein Leben gerettet, weil er einmal tief eingeatmet hatte“, berichtete sie. Während ein Rettungswagen unterwegs war, wurde das Kind reanimiert. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch und der Junge starb schließlich im Krankenhaus, nachdem er über längere Zeit hirntot gewesen war. Im Anschluss wurde Rose von den Behörden befragt. Sie erinnerte sich: „Die Polizei kam zu meiner Schule. [Meine Mitschüler] riefen: ‚Baby-Mörderin!‘ Ich bin völlig zusammengebrochen.“

Erst später kam die Wahrheit ans Licht. Der ältere Bruder des Jungen erinnerte sich nach einer Episode dissoziativer Amnesie an den Unfall. Dabei handelt es sich um eine psychische Reaktion auf Trauma oder Stress, bei der Betroffene Informationen vergessen können. Er hatte seinen jüngeren Bruder eine Rutsche hinuntergestoßen. Dieser blieb an einem Nagel hängen und der ältere Junge versuchte, ihn zu befreien. Als er das Blut sah, geriet er in Panik und lief davon.

An die Ereignisse konnte er sich anschließend mehrere Wochen lang nicht erinnern. „Schließlich kehrte die Erinnerung zurück und er ging zur Polizei“, schilderte Rose. Die Erfahrung prägte sie jedoch nachhaltig: Die ehemalige ‚Batwoman‘-Darstellerin erklärte, sie habe deshalb Psychologie studiert. Bei der Beerdigung des Jungen durfte sie trotzdem nicht dabei sein, da dessen Mutter dies nicht wollte: „Also gingen alle anderen hin, nur ich nicht.“