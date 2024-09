Wohltätigkeitsveranstaltung in London Rückkehr nach London: Prinz Harry nimmt royale Pflichten wahr

Prinz Harry kehrt für die Preisverleihung der Wohltätigkeitsorganisation WellChild am 30. September nach London zurück. (ym/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 08:27 Uhr

Für die Verleihung der WellChild Awards 2024 reist Prinz Harry noch im September zurück nach London. Ob er während seines Aufenthalts - im königlichen Dienst - auch seinen Vater König Charles III. treffen wird, bleibt unklar.

Trotz seines Rücktritts als arbeitender Royal und dem Umzug in die USA, wird Prinz Harry (40) noch im September nach London zurückkehren, um eine der wenigen royalen Pflichten wahrzunehmen, die dem 40-Jährigen geblieben sind, wie "Daily Mail" berichtet. Dort werde der Herzog von Sussex in seiner Rolle als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation WellChild, die sich für schwerkranke Kinder engagiert, bei der alljährlichen Preisverleihung am 30. September in London teilnehmen. Ob Ehefrau Meghan (43) ihren Mann zu den WellChild Awards 2024 begleiten wird, ist nicht bekannt.

Nach der Bitte der verstorbenen Queen Elisabeth II. (1926-2022), Harry solle vor dem Umzug von den meisten königlichen Schirmherrschaften zurückzutreten, entschied Prinz Harry sich dafür, seine Position bei der Organisation WellChild zu behalten. Diese Schirmherrschaft hatte der jüngere Sohn von König Charles III. (75) damals bereits seit 16 Jahren inne.

Prinz Harry: "Unschätzbare Hilfe" für WellChild

Im Laufe der Jahre, habe sich Prinz Harry als "unschätzbare Hilfe" bei der Sensibilisierung und bei der Spendensammlung für die Organisation erwiesen, heißt es von Seiten WellChilds. Bereits zwölf Mal nahm der Herzog von Sussex an der Preisverleihung teil. Auch dieses Mal werde Harry bei einem Empfang vor der Verleihung mit jedem Gewinner und dessen Familie Zeit verbringen, wie es in einem Beitrag auf Instagram von Seiten der Organisation heißt.

Außerdem werde der 40-Jährige den Preis für das inspirierendste Kind (4-6 Jahre) überreichen und eine Rede halten. "Ich fühle mich erneut geehrt, an den diesjährigen WellChild Awards teilzunehmen, bei denen der bemerkenswerte Mut und die Leistungen von Kindern mit komplexen medizinischen Bedürfnissen gewürdigt werden. Diese unglaublichen jungen Menschen sowie die engagierten Betreuer, Krankenschwestern und Fachkräfte, die sie unermüdlich unterstützen, inspirieren uns alle", heißt es in einem Statement des Prinzen.

Treffen mit König Charles geplant?

Ob Prinz Harry seinen an Krebs erkrankten Vater König Charles während seines Aufenthalts in London treffen wird, bleibt unklar. Nur zwei Tage vor Harrys Auftritt bei den WellChild Awards 2024 sind Charles und seine Ehefrau, Königin Camilla (77), anlässlich des 25-jährigen Bestehens des schottischen Parlaments dort vor Ort.

Zuletzt sahen sich Charles und Harry im Februar, als der Herzog von Sussex nach Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters diesem einen Kurzbesuch abstattete.