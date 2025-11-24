Stars Rupert Grint: Brief an den neuen Ron Weasley

Rupert Grint - SERVANT Season 4 Premiere, Lincoln Center, New York City,Jan 9, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 11:00 Uhr

Rupert Grint hat Alastair Stout geschrieben, der Ron Weasley in der neuen ‚Harry-Potter‘-Fernsehserie spielen wird.

Der 37-jährige Schauspieler, der durch seine Rolle als rothaariger Freund der Titelfigur in allen acht Verfilmungen der Romane von J.K. Rowling berühmt wurde, wollte dem 11-jährigen Newcomer vor seinem Debüt in der kommenden Großproduktion gerne „den Staffelstab übergeben“ und ihn unterstützen.

Grint sagte gegenüber BBC News: „Ich habe ihm vor Drehbeginn einen Brief geschrieben, um sozusagen den Staffelstab weiterzugeben. Ich habe ihm einfach nur alles Gute gewünscht. Ich hatte so viel Spaß dabei, in diese Welt einzutauchen, und ich hoffe, dass er die gleiche Erfahrung machen wird.“ Grint gab zu, dass ihn die Bekanntgabe von Alistair als Ron neben Dominic McLoughlin als Harry und Arabella Stanton als Hermine Granger „direkt zurückversetzt“ habe in die Zeit, als er, Daniel Radcliffe und Emma Watson gecastet wurden. Er fügte hinzu: „Ich erinnere mich noch an jede Sekunde davon.“

Der britische Star sieht „eine gewisse Familienähnlichkeit“ zwischen sich und Alistair und freut sich darauf, die neue Show zu sehen. „Es ist ziemlich seltsam, dass sich der Zyklus wiederholt. Ich bin wirklich gespannt, wie es werden wird …Ich finde es toll, dass es etwas ganz Neues ist. Es wird etwas Eigenständiges sein, und ich denke, das wird Spaß machen.“