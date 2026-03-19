Stars Ryan Gosling: Er war schon immer vom Weltraum fasziniert

Ryan Gosling attends the World Premiere of Project Hail Mary - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 14:00 Uhr

Der Hollywood-Star enthüllt, wieso er so gerne Filme dreht, die sich um das Weltall drehen.

Ryan Gosling spricht über seine Faszination für den Weltraum.

Der Schauspieler hat im Laufe seiner Karriere in mehreren Filmen mit Weltraum-Thematik mitgewirkt – darunter ‚Project Hail Mary‘ und ‚Aufbruch zum Mond‘ – und verriet, dass ihn das Thema schon lange begeistert. Im Gespräch mit BBC erklärte der 45-Jährige: „[Der Weltraum] kann schwer zu verstehen sein, aber es ist wichtig, einen Weg zu finden, ihn zugänglich zu machen und gleichzeitig realistisch wirken zu lassen – selbst in dramatischen und traurigen Situationen passieren auch lustige Dinge.“

Ryan – der auch im kommenden Film ‚Star Wars: Starfighter‘ zu sehen sein wird – fühlt sich dazu angetrieben, sein Verständnis des Universums weiter zu vertiefen. „Der Weltraum im Allgemeinen hat mich immer interessiert – es ist etwas, das ich verstehen möchte und bei dem ich das Gefühl haben will, es wirklich zu begreifen“, offenbarte er.

Laut Ryan hat jedes seiner Weltraum-Projekte sein Verständnis ein Stück erweitert. „Ich denke dann immer, ich mache noch einen Film, und dann werde ich es verstehen – aber das passiert nie. Also gehe ich einfach wieder zurück und mache noch einen Film aus einer anderen Perspektive“, schilderte der Hollywood-Star. „Aber natürlich ist das alles unendlich und sehr geheimnisvoll, deshalb glaube ich nicht, dass ich das Verständnis erreiche, nach dem ich suche.“ Der Prozess an sich sei jedoch sehr erfüllend.

Kürzlich forderte Ryan, dass die Oscars die Arbeit von Stunt-Performern stärker würdigen sollten. Er spielte 2024 selbst einen Stuntman in ‚The Fall Guy‘ und betonte, dass diese mehr Anerkennung verdienen. „Sie kleiden sich wie wir, sie übernehmen die gefährlichen Szenen für uns. Sie stecken die Schläge für uns ein, bringen sich für uns in Gefahr“, argumentierte er. Auch Stunt-Performer seien Schauspieler. „Aber sie verstecken ihr Gesicht und verschwinden im Schatten, und alle tun so, als wären sie nie da gewesen. Je besser sie in ihrem Job sind, desto mehr verschwinden sie gewissermaßen“, erklärte er gegenüber BBC.