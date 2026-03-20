Film Ryan Gosling könnte im MCU landen

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 14:00 Uhr

Ryan Gosling hat „einige Gespräche“ darüber geführt, die Rolle des Ghost Rider im Marvel Cinematic Universe zu übernehmen.

Der ‚Der Astronaut – Project Hail Mary‘-Darsteller hatte zuvor seinen Wunsch geäußert, den Stuntman und späteren Dämonenjäger Johnny Blaze zu spielen – der am bekanntesten durch Nicolas Cage in ‚Ghost Rider‘ (2007) und der Fortsetzung ‚Ghost Rider: Spirit of Vengeance‘ (2011) verkörpert wurde – und hat nun bestätigt, dass die Hoffnung für ihn, die Rolle endlich zu übernehmen, „lebendig“ ist.

Auf die Frage, ob er sich mit MCU-Chef Kevin Feige über die Rolle getroffen habe, sagte Ryan im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast: „Es gab einige Gespräche. Es ist eine komplizierte Situation.“ Der 45-jährige Star wurde daran erinnert, dass seine Partnerin Eva Mendes an der Seite von Cage in „Ghost Rider“ mitgespielt hatte. Er antwortete: „Ich bin einfach froh, dass einer von uns die Rolle bekommen hat.“

Marvel-Chef Kevin hatte zuvor zugegeben, dass er gerne mit Gosling zusammenarbeiten würde. Auf der San Diego Comic-Con sagte Feige über Goslings Marvel-Pitch für 2022: Hey Mann, wenn Ryan Ghost Rider sein will… Gosling ist unglaublich. Ryan ist fantastisch… Ich würde ihm gerne einen Platz im MCU geben. Er verkleidet sich als Ken am Venice Beach und bekommt mehr Presse als die großen Filme, die an diesem Wochenende anlaufen. Das ist unglaublich.“