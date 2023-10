Stars Ryan Reynolds über den Umgang mit seiner psychischen Gesundheit

Ryan Reynolds at Bring Change to Mind Gala in New York City - Getty - October 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2023, 12:00 Uhr

Ryan Reynolds sprach darüber, dass es ihm „nicht immer gut“ gelingen würde, mit seiner psychischen Gesundheit umzugehen.

Der 46-jährige Darsteller verriet, dass er manchmal das Gefühl habe, „außer Kontrolle“ zu geraten.

Reynolds erzählte, dass seine Fähigkeit, damit umgehen zu können, oftmals vom jeweiligen Moment abhängen würde. Als er beim jährlichen Revels and Revelations Gala-Event für Bring Change to Mind auftrat, einer von Glenn Close gegründeten gemeinnützigen Organisation für psychische Gesundheit, wurde er danach gefragt, wie er mit seiner eigenen psychischen Gesundheit umgeht. Der Star erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚PageSix‘: „Um ehrlich zu sein, ist das nicht immer großartig. Ich habe auf jeden Fall meine eigenen kleinen Rituale und solche Dinge, die mir dabei helfen, auf dem Boden zu bleiben und zu verhindern, dass mein Geist außer Kontrolle gerät … Manchmal bin ich echt gut darin, manchmal wieder nicht.“ Der ‚Deadpool‘-Prominente fügte hinzu, dass er sich auf Meditation konzentrieren würde, um sich „Zeit für sich selbst nehmen“ zu können. In der Vergangenheit hatte sich Ryan offen über seine Ängste geäußert, mit denen er seit seiner Kindheit zu kämpfen gehabt hatte. Der Prominente enthüllte, dass die selbstbewusste Persönlichkeit, die die Leute auf der Leinwand sehen, so wie eine plötzliche Abkehr von seinem wahren Selbst sei.