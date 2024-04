Film Ellie Bamber: Neue Rolle in ‚Animal Friends‘

Ellie Bamber - April 2023 - Avalon - The Tomorrow Gala for the Old Vic BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2024, 08:00 Uhr

Ellie Bamber wurde für ‚Animal Friends‘ gecastet.

Die ‚Willow‘-Darstellerin wird an der Seite von Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Addison Rae und Lil Rel Howery in dem Film zu sehen sein, der sowohl Live-Action- als auch Animationscharaktere kombinieren wird. Die Handlung wird aktuell noch unter Verschluss gehalten, obwohl Insider den Film als Roadtrip-Abenteuer mit R-Rating bezeichnen. Peter Atencio wird nach einem Drehbuch des Autorenduos Kevin Burrows und Matt Mider Regie führen. Produziert wird der Film von der Unterhaltungsfirma Legendary, der Firma Maximum Effort von Reynolds und den Prime Focus Studios des Produzenten Namit Malhotra.

Zuvor wird Ellie aber noch Kate Moss in dem Biopic ‚Moss and Freud‘ spielen, das die Geschichte der Entscheidung des Supermodels erzählt, nackt für den Künstler Lucian Freud zu posieren – der im Film von Leinwand- und Bühnenveteran Sir Derek Jacobi dargestellt wird. Kate war zusammen mit Autor und Regisseur James Lucas daran beteiligt, den Film zum Leben zu erwecken, und drückte ihre Freude über die Casting-Entscheidungen aus. Sie sagte: „Da dies eine so persönliche Geschichte von mir ist, war es wichtig, dass ich in allen Aspekten mit James zusammenarbeitete, während sich das Projekt entwickelt hat. Ich bin begeistert von der jüngsten Besetzung und freue mich, dass die Dreharbeiten für den Film bald beginnen werden. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen.“

Der Film spielt in Freuds Londoner Atelier und erzählt die Geschichte der Vergangenheit des Künstlers sowie Kates Position als weltberühmtes Model. Das Bild von Kate dauerte neun Monate und wurde 2005 für fast 5 Millionen Dollar verkauft. Die beiden blieben bis zu Freuds Tod im Alter von 88 Jahren im Jahr 2011 eng befreundet.