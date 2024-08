Stars Sabrina Carpenter: Angst vor Trollen

Sabrina Carpenter - Variety's 2024 Power Of Young Hollywood - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 13:56 Uhr

Die 25-jährige Sängerin hat Angst davor, von Internet-Kritikern zerrissen zu werden.

Die 25-jährige Popsängerin gibt zu, dass es ihr manchmal schwerfalle, ganz sie selbst zu sein. Grund dafür sei unter anderem die Angst, sofort als „schreckliche Person“ bezeichnet zu werden, sollte sie einmal etwas falsches sagen. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ erklärte Sabrina: „Als ich klein war, wollte ich einfach auf der Bühne singen, in der Hoffnung Menschen glücklich zu machen. Und dann fällt einem auf, insbesondere in Bezug auf das Internet: Wenn ich einen schlechten Tag habe oder nicht genug Schlaf bekomme oder keinen Kaffee hatte und dann etwas sage in einem Ton, der vielleicht etwas bissig klingt, gibt es eine Million Menschen da draußen, die dich eine schreckliche Person nennen wollen. Man muss auf Zehenspitzen laufen, wenn man authentisch sein will, und das ist ein bisschen verwirrend.“

In Zeiten von Social Media berühmt zu sein, sei laut Sabrina kein leichtes Unterfangen, dennoch will sie sich in ihrer Musik nicht davon beeinflussen lassen. „Ich habe mir das nicht ausgesucht, ich kann nichts dafür, wann ich geboren wurde“, sagt sie im Interview. „Ich will ehrlich sein – ich will einfach nur darüber schreiben, was in meinem Leben als 25-jähriges Mädchen passiert.“