Musik Sabrina Carpenter: Überraschendes ‚Hungry Like The Wolf‘-Duett mit Duran Duran beim BST Hyde Park

Bang Showbiz | 07.07.2025, 11:00 Uhr

Sabrina Carpenter wurde bei ihrem zweiten Auftritt im Rahmen des BST Hyde Park überraschend von Duran Duran unterstützt und gemeinsam performten sie den Song ‚Hungry Like The Wolf‘.

Die ‚Espresso‘-Sängerin wurde von den 80er-Jahre-Ikonen für eine Darbietung des Hits von 1982 auf ihrer zweiten Headliner-Show in London am Sonntag (6. Juli) begleitet.

Sabrina kündigte die Band an, als sie mit Frontmann Simon Le Bon und Bassist John Taylor die Bühne betrat: „Ich dachte, es wäre auch lustig, wenn ich ein paar Freunde aus dem Vereinigten Königreich mitbringe. Ich brauche euch jetzt alle, damit ihr ordentlich heult. Also bitte alle: Macht ganz viel Lärm für die legendären Duran Duran.“ Sabrina wurde außerdem bei beiden BST-Konzerten am Wochenende von Clairo begleitet, während außerdem Beabadoobee am Samstag (5. Juli) mit ihr auftrat und Olivia Dean am Sonntag.

Erst kürzlich verriet die 26-jährige Sängerin, dass sie darüber nachdenke, Handys auf ihren Konzerten zu verbieten – inspiriert von einem Silk Sonic-Auftritt in Las Vegas, bei dem die Zuschauer keinen Zugriff auf ihre Geräte hatten. Auf die Frage, ob sie sich einen ähnlichen Schritt wie Adele oder Madonna vorstellen könne, sagte Sabrina dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Das wird meine Fans ehrlich gesagt aufregen, aber absolut.“ Auch sie persönlich machte eine solche Konzerterfahrung, als sie Silk Sonic in Vegas sah und dort ihr Handy wegschließen musste. Sabrina schwärmte: „Ich hatte nie ein besseres Konzerterlebnis. Ich fühlte mich wirklich wie in den 70ern. Ich war da zwar nicht am Leben, aber es fühlte sich echt so an. Alle haben gesungen, getanzt, sich angeschaut und gelacht. Es war einfach wunderschön.“