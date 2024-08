Stars Sabrina Carpenter: Bei Konzert von Feuerwerk getroffen

Sabrina Carpenter - Variety's 2024 Power Of Young Hollywood - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 10:00 Uhr

Sabrina Carpenter wurde im Golden Gate Park in San Francisco von einem Feuerwerkskörper in die Brust getroffen.

Die 25-jährige ‚Espresso‘-Hitmacherin befand sich am Samstag (10. August) mitten im Auftritt beim Outside Lands Music and Arts Festival, als sie bei der Darbietung ihres neuen Megahits mit der Pyrotechnik in Berührung kam. Der Unfall ist in einem Clip zu sehen, der in den sozialen Medien kursierte. Darin sieht man, wie Sabrina schrie, bevor sie am Ende ihres Sets von der Bühne ging. Berichten zufolge kam sie aber unverletzt davon.

Erst kürzlich teilte die ‚Please Please Please‘-Hitmacherin mit, dass sie „völlig allein“ war, als sie ihre Hitsingle ‚Espresso‘ veröffentlichen wollte. Der Ohrwurm führt gerade die Charts rund um den Globus an und hat schon mehr als eine Milliarde Streams auf Spotify auf der ganzen Welt. Gegenüber ‚Variety‘ erzählte Sabrina jedoch: „Ich war völlig alleine, als ich ‚Espresso‘ veröffentlichen wollte. Nicht so sehr unterstützt von meinem unmittelbaren Team.“ Die „Mächte von oben“ hätten Zweifel daran gehabt, ob es Sinn mache, den Song zu veröffentlichen. „Aber am Ende haben sie mir vertraut, und ich war froh, dass ich in diesem Moment an mich geglaubt habe.“

Imran Majid, Co-CEO von Island Records, fügte hinzu: „Es ist kein Zufall, dass alles so zusammenpasst, wie sie es sich immer gewünscht hat. Sabrinas Instinkt und kreative Vision sind unglaublich. Sie denkt dem Markt immer 10 Schritte voraus. Sie ist eine Inspiration für ihre Fans, Kollaborateure und uns alle – sie ist eine der wichtigsten Künstlerinnen dieser Generation.“