Lied des Jahres auf Spotify Sabrina Carpenter: Das sagt sie zu ihrem Hit „Espresso“

Sabrina Carpenter hat zunächst nicht an den Erfolg ihres Songs "Espresso" geglaubt. (ym/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 12:45 Uhr

Mit "Espresso" hat Sabrina Carpenter für das meistgestreamte Lied des Jahres auf Spotify gesorgt. An den Erfolg ihres Songs glaubte sie zunächst jedoch nicht.

Dass Sabrina Carpenter (25) mit ihrem Hit "Espresso" das meistgestreamte Lied des Jahres auf Spotify herausbringen würde, damit hat die US-amerikanische Nachwuchskünstlerin selbst nicht gerechnet, wie sie im Gespräch mit dem "Hollywood Reporter" erklärt.

"Wusste wirklich nicht, ob es ankommen würde"

Ausgerechnet mit einem Song über Kaffee schaffte Carpenter im April 2024 ihren großen Durchbruch, als ihr Song "Espresso" die Charts stürmte. "Ich wusste wirklich nicht, ob es ankommen würde, aber das Gefühl und der Klang des Liedes und das Selbstvertrauen, das es irgendwie mit sich bringt, waren etwas, an das ich wirklich geglaubt habe", so die 25-Jährige gegenüber "Hollywood Reporter". "Espresso" sei für die Sängerin selbst ein Herbstgetränk, weshalb sie nicht an den Erfolg ihres eigenen Liedes vor einer Veröffentlichung glaubte: "Aber ich mochte es, und das war irgendwie alles, was mir in diesem Moment wichtig war."

Und das mit Recht: Mit über 1,6 Milliarden Aufrufen wurde Carpenters Hit zum meistgestreamten Lied des Jahres auf Spotify. Ein Sketch in der bekannten Sendung "Saturday Night Live" sorgte für weitere Klicks: Die Parodie mit Marcello Hernández (27) als Domingo in der Hauptrolle wurde auf YouTube rund 15 Millionen Mal aufgerufen.

Für den Grammy nominiert

Und die Erfolgssträhne für Carpenter scheint nicht abreißen zu wollen: In insgesamt sechs Kategorien ist die in Pennsylvania geborene Schauspielerin und Sängerin für die Grammy Awards 2025 nominiert. Mit ihrem Song "Please Please Please" von ihrem sechsten Studio-Album "Short n' Sweet" tritt die Sängerin in der Kategorie "Lied des Jahres" unter anderem gegen Billie Eilish (23), Taylor Swift (35) und Beyoncé (43). Die 67. Grammy-Verleihung findet am 2. Februar 2025 in Los Angeles statt.