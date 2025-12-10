Musik Sabrina Carpenter fiel auf Kaktus während Musikvideo-Dreh von ‚Manchild‘

Sabrina Carpenter - AVALON - MTV VMAs - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 18:00 Uhr

Sabrina Carpenter fiel auf einen Kaktus und verletzte sich, während sie das Musikvideo zu ‚Manchild‘ filmte.

Der Clip ist bei der nächsten Grammy-Verleihung für „Best Music Video“ nominiert – und angesichts der Strapazen, einschließlich 37 Outfitwechseln, würde ein Sieg die Mühe lohnenswert machen. Beim Auftritt in ‚Late Night with Seth Meyers‘ erzählte Sabrina dem Gastgeber nämlich: „Ich bin auf einen Kaktus gefallen.“

Es sei „so leicht“ zu lachen, wenn Leute sich wehtun. Und genau das sei ihr passiert. „Aber dann fing ich an zu weinen.“ Sie fuhr fort: „Es gab einen Sanitäter. Ich habe für den Rest des Tages nur Zeug aus … herausgepult.“ Über den Dreh sagte Sabrina, dass dieser ziemlich ambitioniert gewesen sei – allein wegen der zahlreichen Kostümwechsel. „Das war wahrscheinlich mein größter Dreh überhaupt. Ich bin so dankbar, dass ich diese Produktion meiner Träume umsetzen konnte. Aber es war definitiv … Wir haben viel Schmerz ertragen müssen, um das Endprodukt zu bekommen.“

Über ihre eigene Reaktion und den Hype der Fans auf das Video sagte sie: „Ich mag das wirklich, weil ich Popmusik mache und man manchmal nicht erwartet, solche Visuals bei einem Song wie diesem zu sehen. Deshalb bedeutet mir der Clip sehr viel. Ich freue mich sehr, dass ihn alle mögen.“

Die 26-jährige Popstar hat mit ‚Manchild‘ aus ihrem Album ‚Man’s Best Friend‘ noch drei weitere Chancen auf einen Grammy, denn der Song ist auch für „Record of the Year“, „Song of the Year“ und „Best Pop Solo Performance“ nominiert.