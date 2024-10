Stars Sabrina Carpenter ist bereit für den großen Ruhm

Bang Showbiz | 03.10.2024, 09:37 Uhr

Die Sängerin stand schon in jungen Jahren auf der Bühne.

Sabrina Carpenter fühlt sich „gut vorbereitet“ auf den Ruhm.

Die US-Popsängerin wurde als Teenager durch ihre Rolle in ‚Das Leben und Riley‘ berühmt und kombinierte die Schauspielerei mit ihrer erfolgreichen Musikkarriere. Kürzlich performte sie ihre Hits wie ‚Espresso‘ und ‚Taste‘ bei den MTV Video Music Awards 2024.

Gegenüber dem ‚Time‘-Magazin verrät die 25-Jährige, wie ihr die Zeit als Kinderstar geholfen hat, im Rampenlicht zu stehen: „Ich bin damit aufgewachsen, diese [MTV VMA]-Auftritte zu sehen und mir zu sagen: ‚Das will ich auch machen‘.“

Ihr Auftritt bei der Musikpreisverleihung sei „ein weiterer wahr gewordener Traum“ gewesen, nachdem sie geglaubt hatte, sie würde es nie schaffen, dort zu performen. „Es schien alles so – nicht einmal unerreichbar, ich hatte nur einen anderen Plan in meinem Kopf, wann das alles passieren sollte.“ Die Chartstürmerin fügt hinzu: „Ich fühle mich so gut auf diese Momente vorbereitet. Wenn ich 17 oder 18 wäre, wäre ich viel, viel nervöser und eingeschüchterter gewesen.“

Sabrina gesteht, dass sie sich „buchstäblich übergeben“ musste, als sie erfuhr, dass sie ein musikalischer Gast bei ‚Saturday Night Live‘ sein würde. Die Musikerin räumt ein, dass sie sich genauso fühlen würde, wenn sie bei der Grammy-Verleihung auftreten könnte.

Die Kritik an ihren knappen Bühnenoutfits findet sie unangebracht. „Es gibt immer noch die eine oder andere Mutter, die eine starke Meinung darüber hat, wie man sich kleiden sollte. Und dann sage ich einfach: ‚Komm nicht in die Show’“, erklärt die ‚Please Please Please‘-Interpretin. „Es ist bedauerlich, dass es immer etwas zu kritisieren gab, denn ehrlich gesagt ist es das Schrecklichste auf der Welt, vor so vielen Leuten auf die Bühne zu gehen und so zu tun, als wäre es nichts.“