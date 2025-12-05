Musik Sabrina Carpenter: Kontroverses ‚Man’s Best Friend‘-Albumcover wurde missverstanden

Sabrina Carpenter - March 2025 - Getty Images - BRIT Awards Performance BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin wehrt sich gegen die Kritik an ihrem umstrittenen Albumcover.

Sabrina Carpenter sagt, dass das Cover ihres Albums ‚Man’s Best Friend‘ dazu gedacht war zu zeigen, wie sie in Beziehungen „emotional herumgezerrt“ wurde.

Die Popsängerin sorgte Anfang dieses Jahres mit ihrem Albumcover für Aufsehen. Darauf ist Sabrina auf allen Vieren zu sehen, während sie von einer gesichtslosen Figur an einer Leine gezogen wird. Doch die 26-Jährige betonte, dass es nie ihre Absicht war, Frauen herabzuwürdigen.

„Es ging darum, wie Menschen versuchen, Frauen zu kontrollieren, und wie ich mich emotional von diesen Beziehungen, die ich hatte, herumzerren ließ und wie viel Macht man ihnen selbst übergibt“, enthüllte sie gegenüber ‚Variety‘. „Für mich bedeutete es eine Sache, für andere Menschen 100 verschiedene.“ Jeder würde das Cover anders interpretieren – und das sei total in Ordnung. „Ich sah es und dachte: ‚Das ist ein guter Punkt. Aber es war nicht der Punkt, den ich machen wollte'“, erklärte die Chartstürmerin.

Sabrina macht oft Witze über Sex und glaubt, dass einige sich daran stören, weil sie als Kinderstar in Serien wie ‚Das Leben und Riley‘ zu sehen war. Die ‚Tears‘-Interpretin offenbarte: „Ich glaube, es würde nicht so sehr ins Gewicht fallen, wenn ich nicht für manche Menschen eine Figur ihrer Kindheit wäre. Aber ich kann da wirklich nichts dafür. Es ist nicht meine Schuld, dass ich mit zwölf einen Job bekommen habe und du mir nicht erlaubst, mich weiterzuentwickeln.“

Trotz der oft freizügigen Natur ihrer Songtexte wies die Musikerin den Vorwurf zurück, sie kenne keine Grenzen. „Die Leute denken: ‚Oh, sie sagt und tut alles.‘ Nein, ich habe wirklich Grenzen – du würdest dich wundern!“, betonte sie.