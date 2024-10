In New York Sabrina Carpenter: Schimmernder Auftritt bei der Time 100 Next Gala

Sabrina Carpenter wurde als eine der 100 einflussreichsten Personen des Jahres geehrt. (eyn/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 20:19 Uhr

Sabrina Carpenter weiß, wie man einen glanzvollen Auftritt hinlegt. Bei der Time 100 Next Gala in New York City erschien die Sängerin in einem fließenden Metallic-Kleid und verboten hohen Schuhen, ebenfalls in Silber.

Sabrina Carpenter (25) hat bei der Time 100 Next Gala den roten Teppich zum Strahlen gebracht. Die Musikerin zeigte sich bei der Veranstaltung am 9. November in New York City in einem figurbetonten Metallic-Kleid mit hohem Beinschlitz. Die bodenlange Robe, zu der sie schwindelerregend hohe Peep-Toe-High-Heels trug, brachte ihre Sanduhrfigur perfekt zur Geltung.

Zu dem silberfarbenen, trägerlosen Kleid und den ebenfalls verchromten Plateauschuhen kombinierte sie eine breite silberne Kette und mehrere Ringe. Ihre Haare fielen der Musikerin in alter Sabrina-Carpenter-Manier in voluminösen Locken über die Schulter.

Die Time 100 Next Gala feiert jedes Jahr aufstrebende junge Stars und lädt die 100 einflussreichsten Personen des Jahres ein. Sabrina Carpenter, die mit Hits wie "Espresso" und "Please Please Please" gerade einen Erfolg nach dem anderen feiert, gehört zweifelsohne dazu. Die beiden Songs performte sie während des Abends auch auf der Bühne. Neben ihr waren unter anderem noch "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan (37), Model Kaia Gerber (23) und "Emily in Paris"-Darstellerin Ashley Park (33) unter den Gästen.

Silberner Abend für die Promis

Mit ihrem silberfarbenen Look von oben bis unten liegt Carpenter aktuell voll im Trend. Am selben Abend erschien auch Sarah Jessica Parker (59) vom Scheitel bis zur Sohle in Silber auf einem Event: Die Schauspielerin glänzte bei der Gala des New York City Ballet in einem mit großen silbernen Rosen verzierten Tüllkleid mit silberfarbenen High Heels, einer silbernen Clutch und silbernem Schmuck. Sogar ihr Make-up versah sie mit silberfarbenen Akzenten.