Musik Sabrina Carpenter setzte bei neuem Album auf ‚Spontaneität‘

Sabrina Carpenter attends the 2024 Time100 Next - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2025, 11:11 Uhr

Die Popsängerin verrät, was sie beim Schreiben ihrer neuen Platte 'Man’s Best Friend' inspiriert hat.

Sabrina Carpenter hat beim Schreiben ihres neuen Albums versucht, „spontan“ zu sein.

Die 26-jährige Sängerin verriet, dass ihre aktuelle Platte ‚Man’s Best Friend‘ von Erfahrungen erzählt, „die für mich so dringend waren, dass ich unbedingt darüber schreiben musste“. Der Popstar freut sich darauf, diese mit den Fans zu teilen.

Bei einem Spotify-Event in Los Angeles zur Feier der Veröffentlichung ihres siebten Studioalbums erklärte Sabrina: „Dieser kreative Prozess drehte sich vollkommen darum, Spontaneität zuzulassen – Impulsen zu folgen, die ich hatte, und Erlebnisse aufzuschreiben, die für mich unglaublich wichtig waren.“

Die Chartstürmerin zeigte sich mit dem Endergebnis rundum zufrieden. „Mit dem Wissen, dass, wenn ich dieses Album nicht gemacht hätte und es nicht für dieses Kapitel meines Lebens gestanden hätte, es zu etwas ganz anderem geworden wäre… ich glaube, das wäre diesem Album nicht gerecht geworden“, fügte sie hinzu. Sabrina betonte: „Deshalb bin ich wirklich dankbar, dass ich Musik schreiben kann, die ich liebe, und sie veröffentlichen darf – und noch dankbarer bin ich euch, dass ihr sie anhört und mir das ermöglicht.“

Während einer Fragerunde mit Fans wollte jemand wissen, wie die ‚Taste‘-Interpretin mit Selbstzweifeln umgeht, wenn sie neue Musik herausbringt. Daraufhin offenbarte Sabrina: „Ich bin immer so aufgeregt, etwas zu veröffentlichen. Aber wie bei jedem Künstler ist es auch sehr beängstigend und macht verletzlich. Und wenn ich dann mal in so einem Loch stecke, sage ich mir einfach: ‚So viele B****** würden sich wünschen, du zu sein!'“ Das zwölf Songs umfassende Album enthält unter anderem die Songs ‚Manchild‘, ‚We Almost Broke Up Last Night‘ und ‚Don’t Worry I’ll Make You Worry‘.