Film Sacha Baron Cohen kehrt 2026 mit ‚Ali G: Who Iz I?‘ zurück

Sacha Baron Cohen in Ali G Indahouse on FilmFour - Photoshot - 2002 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 19:00 Uhr

Sacha Baron Cohen wird ‚Ali G: Who Iz I?‘ noch in diesem Jahr in die Kinos bringen.

Der 54-jährige Schauspieler lässt seine legendäre Rude-Boy-Figur für einen neuen Film wiederaufleben, der schon am 23. Oktober über Amazon MGM Studios veröffentlicht wird.

Begleitend zu einem Ankündigungsvideo schrieb Baron Cohen in der Rolle des Ali G: „Die haben endlich eine Dokumentation über mich gemacht. Und die ist nicht wie dieser beschissene Film über die Pinguine, hier gibt es mindestens doppelt so viel Tiersex. ‚Ali G: Who Iz I?‘ Kommt am 23.10. zu euch, was auch immer das heißen soll.“ Wie ‚Deadline‘ berichtete, wird der Film auch Baron Cohens Regiedebüt markieren, während er eine seiner berühmtesten satirischen Comedy-Figuren erneut verkörpert.

Die vom Hip-Hop beeinflusste Figur trat erstmals in der Channel-4-Sendung ‚The 11 O’Clock Show‘ auf, bevor sie Anfang der 2000er-Jahre ihre eigene Sendung ‚Da Ali G Show‘ erhielt. Ali G hat im Laufe der Jahre zahlreiche prominente Persönlichkeiten interviewt, darunter Donald Trump, bevor dieser Präsident wurde.

Die Ankündigung des Films folgt auf jüngste Berichte, wonach Baron Cohen die Dreharbeiten zu einem neuen Ali-G-Film heimlich abgeschlossen habe. Wie ‚The InSneider‘ berichtete, kehrt der Rude-Boy-Interviewer zurück, nachdem er zuletzt 2024 in ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ zu sehen war. Die Dreharbeiten sind Berichten zufolge abgeschlossen und das Projekt soll sich bereits seit der Zeit vor dem Hollywood-Drehbuchautorenstreik von 2023 in Entwicklung befunden haben.

Der Schauspieler, der auch für Werke wie ‚Borat‘ aus dem Jahr 2006 und dessen 2020 erschienene Fortsetzung ‚Borat Anschluss Moviefilm‘ bekannt ist, ließ Ali G bereits 2023 wiederaufleben, als er überraschend im Comedy Store in Sydney, Australien, auftrat. Anfang dieses Monats brachte Baron Cohen Ali G erneut zurück, als die Figur versuchte, in Wimbledon Marihuana zu verkaufen. In der Rolle schrieb er auf Instagram: „Ich bin ZURÜCK! Und wenn ihr bei diesem langweiligen Wimbledon-Finale seid und ordentlich durchgenommen werden wollt, bin ich mit dem Stoff für euch da … schreibt mir eine Direktnachricht, besonders wenn ihr heiß seid.“ In dem Video bezeichnete Ali G Tennis als „eine beschissene Version von Pingpong“.