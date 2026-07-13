Stars Sacha Baron Cohen lässt Ali G zurückkehren

Sacha Baron Cohen as Ali G at Wimbledon - ONE USE Instagram - July 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 10:35 Uhr

Sacha Baron Cohen lässt Ali G zurückkehren und versucht, in Wimbledon Marihuana zu verkaufen.

Sacha Baron Cohen hat seine Kultfigur Ali G zurückgebracht und sie bei Wimbledon Marihuana verkaufen lassen.

Der 54-jährige Schauspieler schlüpfte am Sonntag (12. Juli) erneut in eine seiner berühmtesten satirischen Rollen und veröffentlichte ein Video vom Finale des Tennisturniers. In seiner Rolle schrieb er auf Instagram: „I is BACK! Und wenn ihr bei diesem langweiligen Wimbledore-Finale seid und euch richtig abschießen wollt: Ich hab den Stoff. Schreibt mir eine Direktnachricht, besonders wenn ihr gut ausseht.“ Im Video bezeichnete Ali G Tennis als „eine schlechte Version von Tischtennis“. Direkt aus Wimbledon sagte er: „Das hier ist quasi die Weltmeisterschaft in diesem Sport namens Tennis, also einer schlechten Version von Tischtennis. Die Leute sagen, Tennis spielt man am besten auf Gras. Deshalb habe ich vor, hier so viel Gras wie möglich zu verkaufen. Wenn ihr also pflanzliche Heilmittel braucht – ich hab alles, was ihr wollt.“

Die vom Hip-Hop inspirierte Figur Ali G trat erstmals in der britischen Channel-4-Sendung ‚The 11 O’Clock Show‘ auf und erhielt Anfang der 2000er-Jahre mit ‚Da Ali G Show‘ ihre eigene Fernsehserie. Im Laufe der Jahre interviewte Ali G zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter auch Donald Trump, lange bevor dieser Präsident der Vereinigten Staaten wurde.

Der Auftritt in Wimbledon erfolgte nur wenige Tage, nachdem berichtet worden war, dass Baron Cohen die Dreharbeiten zu einem neuen Ali-G-Film heimlich abgeschlossen habe. Wie das Branchenportal ‚The InSneider‘ schrieb, kehrt der respektlose Interviewer zur Freude seiner Fans zurück. Zuletzt war Ali G 2024 in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ zu sehen. Den Berichten zufolge sind die Dreharbeiten bereits beendet. Das Projekt soll sich schon vor dem Hollywood-Autorenstreik von 2023 in Entwicklung befunden haben. Bislang ist allerdings unklar, ob der Film auf einer Streaming-Plattform oder im Kino erscheinen wird. Journalist Jeff Sneider erklärte: „Ali G verbringt in diesem geheimnisvollen neuen Projekt, das bislang weder einen Titel noch einen Veröffentlichungstermin hat, außerdem viel Zeit im Zirkus namens Amerika.“ Ein Sprecher von Sacha Baron Cohen wollte die Berichte nicht kommentieren.