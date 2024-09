Verkündung nach den VMAs Sängerin Halsey bestätigt Verlobung mit Avan Jogia

Künstlerin Halsey bei dem MTV Video Music Awards 2024 in New York. (rho/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 21:30 Uhr

"Lucky"-Sängerin Halsey hat ihre Verlobung mit dem Schauspieler Avan Jogia bekannt gegeben. Dabei dachte Halsey, sie würde sterben, als sie ihn kennenlernte.

Ein Jahr nachdem Halsey (29) ihre Beziehung zu dem Schauspieler Avan Jogia (32) offiziell gemacht hat, hat sie mitgeteilt, dass sie vor dem Altar "Ja" sagen möchte. Mit einem Posting bei X (ehemals Twitter) machte die "Lucky"-Sängerin ihre Verlobung publik.

Dazu repostete die US-Amerikanerin den Beitrag eines amerikanischen Portals namens "Pop Base", in dem stand: "Halsey sagt, sie hofft, ihren Freund Avan Jogia zu heiraten." Das korrigierte die Musikerin einen Tag später am 12. September mit: "***Verlobter Avan Jogia."

Bei den MTV Video Music Awards 2024 hat sie kurz zuvor bereits die Neuigkeiten angedeutet, als die 29-Jährige gefragt wurde, ob sie und der "Victorious"-Serienheld heiraten werden. Die 29-Jährige antwortete gegenüber "E! News" bei der Preisverleihung: "Ich hoffe es."

Video News

"Avan ist der Beste", schwärmte Halsey. "Er ist eines der großartigsten Dinge, die mir je passiert sind. Jeden einzelnen Tag, den ich mit ihm verbringe, fühle ich mich, als wäre ich mit meinem besten Freund zusammen." Der Kanadier habe zudem eine enge Bindung zu ihrem Sohn Ender (3, aus einer Beziehung mit Drehbuchautor Alev Aydin) aufgebaut. "Sie sind auch beste Freunde. Sie sind unzertrennlich."

Ihre Liebe begann holprig

"Es war eine Herausforderung", gab die "Without Me"-Chartstürmerin zuvor demnach in einem Podcast zu. "Als ich meinen Partner traf, war ich eine alleinerziehende Mutter und ich dachte, ich läge im Grunde im Sterbebett." Die Sängerin leidet an der Autoimmunkrankheit Lupus und einer seltenen lymphoproliferativen Störung (ein Überschuss an Lymphozyten), wie sie im Juni in einem ehrlichen Instagram-Post enthüllte. "Ich dachte, ich muss dieser Person die Realität erklären, dass ich eine alleinerziehende Mutter bin und wie das alles verändern wird. Ich muss auch entscheiden, ob dies eine Person ist, die ich möglicherweise in der Nähe meines Kindes haben möchte. Und dann muss ich ihm sagen, dass ich krank bin." Jogia zeigte sich verständnisvoll. Halsey habe ihre Erkrankungen heute "unter Kontrolle".