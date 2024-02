Besonderer "Barbie"-Look SAG Awards 2024: Margot Robbie im Minikleid mit rosa XXL-Schleppe

Margot Robbie in ihrem Look bei den SAG Awards. (jom/spot)

SpotOn News | 25.02.2024, 12:28 Uhr

Margot Robbie bleibt dem "Barbie"-Thema treu. Zu den SAG Awards erscheint die Hauptdarstellerin des Films in einem Minikleid mit rosafarbener XXL-Schleppe.

Die Farben Pink und Rosa sind in der diesjährigen Award Season für Margot Robbie (33) beinahe ein Muss. Die "Barbie"-Darstellerin setzte auch am vergangenen Samstag (24. Februar) bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles auf einen besonderen Farbtupfer. Sie erschien im schwarzen, ärmellosen Minikleid von Schiaparelli, das durch ein auffällig drapiertes, rosafarbenes Schulterdetail, das mit einem Taillengürtel kombiniert wurde und in einer ausladenden Schleppe bis zum Boden fiel, zum Blickfang wurde.

Zu ihrem glamourösen Outfit kombinierte Robbie schwarze Pumps und funkelnde Ohrhänger sowie ein Diamant-Fußkettchen. Ihre leicht gewellten Haare trug die Schauspielerin offen und lediglich zum Mittelscheitel frisiert. Ihr Make-up hielt sie mit etwas Mascara und rosafarbenem Lippenstift dezent.

Kein Preis für "Barbie"

Robbie war an dem Abend in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für "Barbie" nominiert, musste sich jedoch Lily Gladstone (37, "Killers of the Flower Moon") geschlagen geben. Auch beim Preis für das "Beste Schauspielensemble in einem Film" ging der Film von Greta Gerwig (40) leer aus und musste sich "Oppenheimer" geschlagen geben. Ebenso wurde Robert Downey Jr. (58) als "Bester Nebendarsteller" für "Oppenheimer" und nicht Ryan Gosling (43) für "Barbie" geehrt.