Stars Salma Hayek: ‚Man muss sich nicht jeden Tag besonders herausputzen‘

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Bang Showbiz | 21.10.2026, 10:15 Uhr

Salma Hayek: 'Man muss sich nicht jeden Tag besonders herausputzen!'

Hollywoodstar Salma Hayek gibt sich in Sachen Schönheit und Aussehen ganz entspannt.

Die Schauspielerin, die mit dem Unternehmer François-Henri Pinault verheiratet ist, hat erklärt, warum sie sich nicht unter Druck setzt, unrealistischen Schönheitsidealen zu entsprechen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘ verriet die 60-Jährige: „Ich gebe mir nicht allzu viel Mühe, denn wenn ich das tue, setzt mich das unter Druck. Wenn man glücklich verheiratet ist, gibt man sich weniger Mühe. Denn wenn ich mich dann wirklich einmal herausputze, sagt er: ‚Wow!'“

Trotz ihrer entspannten Einstellung hat sich Salmas persönlicher Stil im Laufe der Jahre verändert. „Früher waren es Jeans. Heute mag ich fließende schwarze Seidenhosen. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Am liebsten trage ich sie sehr tief auf der Hüfte“, erklärte sie.

Unterdessen gestand Salma Hayek vor einiger Zeit, dass sie vor ihrem Auftritt auf dem Cover der berühmten ‚Sports Illustrated Swimsuit Issue‘ mit dem sogenannten Imposter-Syndrom zu kämpfen hatte. Obwohl sie schließlich auf dem Titelbild des renommierten Magazins zu sehen war, plagten die Schauspielerin im Vorfeld Zweifel. Mit 58 Jahren fühlte sie sich der Herausforderung, im Bikini zu posieren, zunächst nicht gewachsen. In der US-amerikanischen Sendung ‚Today‘ erinnerte sie sich: „Ich hatte zugesagt, aber als es dann so weit war, versuchte ich, einen Rückzieher zu machen. Ich sagte: ‚Nein!‘ Denn Badeanzüge passen mir einfach nie. Wie sollte ich das also schaffen? Es gibt nichts in meiner Größe, damit habe ich ständig Probleme.“

Vor dem Fotoshooting habe sie sich alles andere als wohlgefühlt, gab die Schauspielerin zu. „Ich kann es immer noch nicht glauben“, sagte Salma. „Ich erinnere mich daran, wie ich früher jung war und mir dieses Magazin angesehen habe. Ich wollte wissen, wer das nächste wunderschöne Model oder das neue It-Girl sein würde. Und mir kam nie in den Sinn, dass ich selbst einmal auf diesem Cover landen könnte, denn die Frauen dort sahen nicht aus wie ich. Mein Körper entspricht nicht unbedingt dem typischen Modelideal, und ich hätte nie gedacht, dass so etwas für mich möglich wäre. Dass es dann ausgerechnet mit 58 Jahren passiert ist, ist wirklich unglaublich.“