Stars Sam Asghari wünscht Britney Spears ‚das Allerbeste‘

Bang Showbiz | 14.10.2025, 09:00 Uhr

Der Fitnesstrainer verspürt keinen Groll gegenüber seiner Ex-Frau.

Sam Asghari betont, dass er Britney Spears alles Glück der Welt wünscht.

Der Schauspieler war von 2022 bis 2024 mit der Pop-Ikone verheiratet. Nun erklärte er, dass er trotz der Trennung schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit habe. Sam – der derzeit mit der Immobilienmaklerin Brooke Irvine aus Los Angeles liiert ist – verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich wünsche ihr einfach nur das Allerbeste. Wie ich schon früher gesagt habe: Ich feiere die Vergangenheit, sie ist ein großer Teil von mir. Ich hoffe einfach, dass für sie alles gut läuft.“ Sam und Brooke machten ihre Romanze im Januar auf Instagram öffentlich, nachdem sie im November 2024 erstmals zusammen gesehen worden waren. Der 31-Jährige verriet, dass ihre Beziehung bisher „wundervoll“ sei.

Anfang des Jahres hatte Sam enthüllt, dass er vor der Hochzeit mit Britney auf einen Ehevertrag bestanden habe. Der Fitnesstrainer habe die Sängerin davon überzeugen wollen, eine Vereinbarung zu treffen, um sie finanziell zu „schützen“. Sam – der letztlich tatsächlich einen Ehevertrag unterschrieb – erklärte im ‚Trading Secrets‘-Podcast: „Ich wollte, dass sie einen Ehevertrag hat. Ich wollte sicherstellen, dass sie geschützt ist, weil in ihrem Leben niemand da war, der sie nicht auf irgendeine Weise ausgenutzt hat. Das ist sehr traurig. Ich wollte einfach sicherstellen, dass ich nicht einer von denen bin.“

Zudem wies Sam Gerüchte zurück, er habe von Britneys Ruhm und Erfolg profitieren wollen. Der Schauspieler – der Britney 2016 am Set ihres Musikvideos ‚Slumber Party‘ kennenlernte – sagte: „Ich bin nie wütend auf die Öffentlichkeit oder die Fans, die dein Leben nur aus der Ferne sehen. Besonders jetzt, wo ich seit über einem Jahr oder so nicht mehr in einer Beziehung bin. Aus der Außenperspektive versteht man, dass es da einen Altersunterschied gibt, einen Unterschied im Bekanntheitsgrad, dieses und jenes. Aber in Wirklichkeit haben wir uns einfach als Co-Stars kennengelernt.“