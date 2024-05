Musik Sam Fender will sich mit drittem Album Zeit lassen

Sam Fender - BST Hyde Park - London - July 3rd 2022 - Gus Stewart - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 11:12 Uhr

Der britische Singer-Songwriter legt mehr Wert auf Qualität statt Quantität.

Sam Fender hat nicht vor, sein drittes Album zu überstürzen.

Der britische Sänger veröffentlichte seine zweite LP ‚Seventeen Going Under‘ 2021, zwei Jahre nach seinem Debütalbum ‚Hypersonic Missiles‘. Mit der Veröffentlichung von neuem Musikmaterial will sich der 30-Jährige nun erst mal Zeit lassen. Damit möchte er sicherstellen, dass die nächste Platte so gut wie möglich wird.

„Wir haben eine Menge aufgenommen und viele Sachen gemacht, aber es kam der Punkt, an dem ich dachte: ‚Wir müssen das noch nicht herausbringen. Wir müssen es richtig machen’“, erzählt er in der ‚Sky Arts‘-Sendung ‚Johnson and Knopfler’s Music Legends‘. „Beim zweiten Album haben wir uns beeilt, es herauszubringen, und beim dritten haben wir angefangen, uns zu beeilen, und ich dachte: ‚Nein, wir müssen uns die Zeit nehmen‘. Ich will mein Bestes geben.“

Der ‚Will We Talk?‘-Interpret betont: „Lieber spät und großartig als früh und sch****.“ Schließlich gebe es keinen Grund, den Launch grundlos zu überstürzen. „Mit dem, was wir bisher erreicht haben, bin ich absolut zufrieden, aber ich möchte mir noch ein bisschen mehr Zeit lassen und mehr darüber nachdenken“, fügt der Musiker hinzu.