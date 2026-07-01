Musik Sam Smiths neues Album ‚Hazel Eyes‘ ist von seiner Beziehung inspiriert

Sam Smith - Oslo, Norway 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 11:00 Uhr

Sam Smiths neues Album 'Hazel Eyes' ist von seiner Beziehung inspiriert.

Sam Smiths neues Album ist „sehr romantisch“ und wurde von seiner Beziehung zu Christian Cowan inspiriert.

Der 34-jährige Singer-Songwriter und der 32-jährige Modedesigner sind seit mehr als drei Jahren ein Paar. Sam verriet nun, dass das kommende fünfte Studioalbum ‚Hazel Eyes‘ von den „ersten zwei Jahren erzählt, in denen man jemanden kennenlernt, mit dem man lange zusammen sein wird“. Im Podcast ‚Dish‘ sagte Sam: „Ich bin nach New York gezogen, um mit meinem Partner zusammen zu sein. Das Album ist gewissermaßen der Soundtrack zu meinem Umzug von England nach Amerika. Das hört man auch in einigen Songs. […] Es ist ein sehr romantisches Album und ich bin einfach stolz auf diese Romantik.“

Sam erklärte außerdem, insgesamt sehr stolz auf das neue Werk zu sein. Er fügte hinzu: „Ich mag blumige, schöne Dinge, deshalb habe ich mich ganz darauf eingelassen. Ich bin einfach sehr stolz auf das Album. Ich liebe es.“ Der ‚Stay With Me‘-Interpret hatte kürzlich bereits erklärt, dass das Album, das am 21. August über Capitol Records UK erscheint, „sehr persönlich“ sei. Sam sagte: „Dieses Album bedeutet mir unglaublich viel. Ich habe mehr als drei Jahre daran gearbeitet, gemeinsam mit einer sehr kleinen Gruppe wunderbarer, enger Freunde. Dieses Album ist sehr persönlich, und ich habe das Gefühl, dass ich mich als Künstler weiterentwickelt habe – auch dadurch, dass ich das Album mitproduziert habe und den gesamten Entstehungsprozess von Anfang bis Ende begleitet habe.“

Außerdem gab Sam zu, dass er während der Arbeit an dem Album „so viele Lektionen fürs Leben“ gelernt habe. Er ergänzte: „Ich habe beim Entstehen dieses Albums so viele Lektionen fürs Leben gelernt und all das in der Musik festgehalten.“