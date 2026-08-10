Film Samantha Morton spricht über ihre Ersetzung durch Scarlett Johansson in ‚Her‘

Samantha Morton - BAFTAs - Royal Festival Hall - London - February 18th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 11:00 Uhr

Samantha Morton spricht über ihre Ersetzung durch Scarlett Johansson in 'Her'.

Samantha Morton blickt noch immer mit gemischten Gefühlen auf ihre Rolle in dem Science-Fiction-Film ‚Her‘ zurück.

Die Schauspielerin wurde während der Produktion als Stimme des künstlichen Betriebssystems Samantha eingesetzt, doch Regisseur Spike Jonze entschied sich nach den Dreharbeiten dafür, die Rolle neu zu besetzen. Scarlett Johansson übernahm schließlich und sprach sämtliche Dialoge erneut ein. Morton, die damals bereits alle Szenen als Samantha aufgenommen hatte, ist bis heute enttäuscht über die Entscheidung. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ von Josh Horowitz erklärte die 49-Jährige: „Ich muss sagen, dass es das Vorrecht jedes Regisseurs ist, über den finalen Schnitt eines Films zu entscheiden.“ Grundsätzlich müsse man bei jedem Engagement damit rechnen, am Ende nicht im fertigen Film zu landen. Dennoch habe sie die Entscheidung überrascht. „‚Ein bisschen traurig‘ wäre eine Untertreibung“, sagte Morton.

Gleichzeitig findet Morton lobende Worte für Johansson, die ihre Nachfolgerin wurde. „Sie hat eine wunderschöne Stimme“, erklärte die Schauspielerin. Johansson sei „unglaublich ausdrucksstark“. Trotzdem habe sie die Neubesetzung getroffen. „Ich habe es verstanden, aber ich war traurig“, sagte Morton. „Es tut weh, wenn man aus etwas heraus geschmissen wird.“ Besonders bedauert sie, dass sie keine zweite Gelegenheit bekam, ihre Interpretation der Figur mit amerikanischem Akzent aufzunehmen. „Was ich mir gewünscht hätte, wäre eine weitere Chance im Aufnahmestudio gewesen, um einen amerikanischen Akzent auszuprobieren. Aber Scarlett Johansson – ich meine, komm schon“, sagte Morton anerkennend.

Ihre ursprüngliche Arbeit an „Her“ beschreibt die Schauspielerin dennoch als außergewöhnliche Erfahrung. Besonders die Zusammenarbeit mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix und Regisseur Spike Jonze sei für sie „wirklich etwas Besonderes“ gewesen. Morton erinnerte sich: „Die Zeit, die ich mit Joaquin [Phoenix] am Set hatte, die Arbeit mit Spike am Drehbuch und die Suche nach Samantha… all die Arbeit, die wir geleistet haben, war wirklich etwas Besonderes.“ Für die Aufnahmen wurden eigens ungewöhnliche Kulissen geschaffen. „Wir haben verrückte Sachen gemacht“, erzählte Morton. Für sie sei eine spezielle Kabine gebaut worden, in der sie sämtliche Tonaufnahmen einsprechen konnte. Teilweise habe sie in einer schwarz gepolsterten Telefonzelle gesessen, teilweise im Kofferraum eines Autos. Ihre Version von Samantha sei ihrer Einschätzung nach deutlich anders gewesen als jene, die Johansson später verkörperte. „Ich glaube, meine Version von Samantha war sehr anders. Sie ist Engländerin“, erklärte Morton. Neben Phoenix und Johansson beziehungsweise Morton waren unter anderem Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt, Bill Hader und Kristen Wiig in ‚Her‘ zu sehen.