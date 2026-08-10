Film Olivia Wilde bezeichnet ‚The Invite‘ als Höhepunkt ihrer Karriere

Olivia Wilde at Met Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 11:00 Uhr

Olivia Wilde bezeichnet 'The Invite' als Höhepunkt ihrer Karriere.

Olivia Wilde blickt mit großer Begeisterung auf die Arbeit an ihrem neuen Film ‚The Invite‘ zurück.

Für die Schauspielerin und Regisseurin war die Produktion nicht nur eine besondere Erfahrung, sondern sogar der „Höhepunkt ihrer Karriere“. Wilde führte bei dem Comedy-Drama bereits zum dritten Mal bei einem Langfilm Regie. Gleichzeitig stand sie selbst vor der Kamera und spielte an der Seite von Seth Rogen, Penélope Cruz und Edward Norton. Besonders die enge Zusammenarbeit mit dem gesamten Team habe den Film für sie zu etwas Einzigartigem gemacht. Bei ihrem Auftritt beim Filmfestival von Locarno in der Schweiz erklärte Wilde: „Dieser Film war die unglaublichste Erfahrung meines Lebens, weil es das gemeinschaftlichste Projekt war.“

Das Drehbuch sei gemeinsam mit den Darstellern und den Autoren weiterentwickelt worden. Zudem handelt es sich bei ‚The Invite‘ um eine Neuverfilmung des spanischen Films ‚Sentimental‘, der bereits in verschiedenen Ländern adaptiert wurde. Neben einer schweizerisch-deutschen und französischen Version entstanden auch Fassungen in Italien und Südkorea. „Es ist eine internationale Geschichte, und das, was ihr heute Abend sehen werdet, ist unsere Version und unsere Interpretation“, sagte Wilde. „Es war unser Versuch, so ehrlich wie möglich mit dem Publikum zu sein. Für mich war es der Höhepunkt meiner Karriere.“

Trotz ernster Themen steht für Wilde vor allem der Humor im Mittelpunkt. „In erster Linie ist es eine Komödie“, betonte sie. Selbst die tragischsten Erfahrungen des Lebens könnten leichter werden, wenn man erkenne, dass sie nicht nur einem selbst widerfahren. „Es gibt etwas daran, die universelle Erfahrung zu verstehen, das Scham nimmt und es ermöglicht, über Dinge zu lachen und sie zu überstehen“, erklärte die Regisseurin laut ‚Variety‘.