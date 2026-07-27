Musik Sammy Hagar lädt David Lee Roth nach Las Vegas ein

Sammy Hagar - iHeartRadio Music Festival 2025 - JA/Everett Collection/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 12:00 Uhr

Van-Halen-Star Sammy Hagar hat David Lee Roth eingeladen, bei seiner bevorstehenden Konzertresidenz in Las Vegas mit ihm auf der Bühne zu stehen.

Hagar soll im September im Dolby Live in Las Vegas seine Shows unter dem Titel ‚Sammy Hagar: The Best of All Worlds‘ beginnen. Nachdem der Rest von Roths US-Tournee abgesagt worden war, sprach er seinem Van-Halen-Vorgänger nun eine offene Einladung aus.

In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video räumte Hagar ein, er sei traurig über die Absage der Tour, und bot Roth die Möglichkeit an, ihn in Las Vegas zu begleiten. Er sagte: „Hey Dave, hier ist Sammy. Ich habe gerade einen Anruf von Michael Anthony bekommen, weil deine Tour abgesagt wurde, und ich möchte dir von ganzem Herzen sagen, dass es mir leidtut.“ Er hoffe, es gehe seinem Kollegen gut und dass kein körperliches Problem hinter der Absage stecke. Außerdem fügte er hinzu: „Ehrlich gesagt lieben Mike und ich es, dass du da draußen unterwegs bist und die größte Band der Welt unterstützt, zu der wir beide gehört haben. Und ja, es tut mir wirklich leid. Das ist verdammt mies.“

Er und Michael „Anthony“, ehemaliger Bassist von Van Halen, würden es beide schätzen und feiern, dass Roth die Musik der Band noch immer am Leben hält und weiterhin unterstützt. Sobald er wieder bereits sei, auf die Bühne zu gehen, wollen sie ihn dabei unterstützen. Hagar fügte hinzu: „Komm im September zur Residenz nach Vegas. Komm schon, mach mit. Sing ein paar Songs, moderier die verdammte Show. Komm einfach raus und mach das, was du verdammt noch mal machst – denn das ist ziemlich unterhaltsam! Jedenfalls hoffe ich, dass es dir gut geht. Das meine ich wirklich. Gott segne dich, Bruder.“

Roths US-Tournee begann im April, doch in der vergangenen Woche wurden die verbleibenden Konzerte ohne Erklärung abgesagt. Sechs Termine zwischen Juli und September wurden gestrichen. Nur ein Auftritt blieb bestehen: ein Konzert am 7. August in Sturgis, South Dakota.

Hagar und Roth waren beide Frontmänner von Van Halen und gingen bereits gemeinsam auf Tournee. Hagar hatte jedoch zuvor eingeräumt, dass er nicht noch einmal mit Roth auf Tour gehen wolle, weil dieser „keinen Spaß macht“. Hagar sagte in der Vergangenheit gegenüber ‚NME‘: „Ich habe kein Problem mit Dave, aber ich würde nicht noch einmal mit ihm auf Tour gehen wollen. Wir haben das 2002 gemacht, und er war miserabel. Mit ihm macht es keinen Spaß. Er ist nicht so, wie er wirkt, er spielt ständig Psychospielchen.“