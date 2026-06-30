Stars Samuel Koch schwärmt von seiner Frau nach der Geburt seines Sohnes

Samuel Koch September 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 14:00 Uhr

Beim Filmfest München hat Samuel Koch über sein Leben als frischgebackener Vater gesprochen und dabei besonders liebevolle Worte für seine Ehefrau Sarah Elena Koch gefunden.

Seit der Geburt ihres Sohnes im Dezember 2025 habe sich sein Blick auf vieles grundlegend verändert, erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur ’spot on news.‘

Der Schauspieler zeigte sich vor allem beeindruckt davon, wie seine Frau die neue Lebenssituation mit großer Freude, Stärke und viel Liebe meistere. Dieses Erleben habe bei ihm eine neue Wertschätzung ausgelöst, die er so zuvor nicht gekannt habe. Auch seine persönlichen Prioritäten hätten sich verschoben. Während er früher betont habe, im jeweiligen Moment mit den anwesenden Menschen vollkommen im Hier und Jetzt zu sein, empfinde er inzwischen stärker das Bedürfnis, bei seiner Familie zu sein – auch wenn er beruflich gerne unterwegs sei.

Trotz seiner neuen Rolle als Vater bleibt Koch dem Filmfest München eng verbunden. Für ihn hat das Festival inzwischen sogar eine besondere Bedeutung, da er mittlerweile in München lebt und die Veranstaltung nur wenige Minuten entfernt erreichen kann – ein echtes „Heimspiel“, wie er selbst sagt.