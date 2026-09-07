Stars Sandra Bullock ‚litt‘ nach Margarita-Abenden mit Jennifer Aniston

Sandra Bullock - CinemaCon 2026 - Warner Bros Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 10:00 Uhr

Sandra Bullock 'litt' nach Margarita-Abenden mit Jennifer Aniston.

Sandra Bullock hat offenbar schon so manchen Abend mit Jennifer Aniston am nächsten Tag bereut.

Der Grund: die außergewöhnlichen Margarita-Künste ihrer Freundin. Die Cocktails der ehemaligen ‚Friends‘-Darstellerin sollen zwar ausgesprochen lecker, gleichzeitig aber auch äußerst stark sein. Bullock lernte Aniston vor einigen Jahren bei der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin kennen. Seitdem verbindet die beiden Schauspielerinnen eine enge Freundschaft. Besonders schätzt Bullock offenbar Anistons Talent hinter der Hausbar, auch wenn deren Drinks es in sich haben.

Im Gespräch mit ihrer ‚Zauberhafte Schwestern 2‘-Kollegin Nicole Kidman für das ‚People‘-Magazin kam das Thema auf Margaritas. Kidman wollte von Bullock wissen, welches Rezept sie selbst am liebsten trinke. Die 62-Jährige stellte jedoch klar, dass sie nicht diejenige sei, die den Cocktail zubereite. „Ich mache sie nicht, aber eine Freundin von mir macht eine sehr starke, frische“, erklärte Bullock. Auf Kidmans Nachfrage, um welche Freundin es sich handele, fiel schließlich der Name Jennifer Aniston. „Ich wusste es“, reagierte Kidman daraufhin lachend. Bullock erklärte weiter: „Ich weiß nicht, was sie macht. Sie schenkt sehr großzügig ein.“ Aniston (57) verwendet demnach frische Limetten und sorgt offenbar für eine besonders schaumige Konsistenz. Das Ergebnis sei „so gut“, könne einen aber auch „umhauen“. „Wann immer ich gelitten habe, war es in ihren Händen“, scherzte Bullock. Gleichzeitig betonte sie, dass der Cocktail trotz seiner Wirkung ausgesprochen köstlich sei. Kidman ließ sich von der Warnung allerdings nicht abschrecken. Die 59-Jährige, die mit Aniston 2011 für ‚Meine erfundene Frau‘ vor der Kamera stand, hat deren berühmte Margaritas bislang offenbar noch nicht probiert. Direkt in Richtung ihrer Kollegin sagte sie deshalb: „Jen, du musst mich zu dir einladen.“

Aniston verriet bereits früher, wie sie ihren bevorzugten Cocktail zubereitet. Gegenüber dem ‚InStyle‘-Magazin erklärte die Schauspielerin, sie bevorzuge eine „sauberere Margarita“ aus wenigen Zutaten. Auf Zucker, Mischungen und Agavendicksaft verzichte sie. „Ich mag keine süßen Getränke“, sagte Aniston. Ihr Rezept bestehe im Wesentlichen aus Silbertequila und Limettensaft, die geschüttelt und auf Eis serviert werden. Wer möchte, könne zusätzlich etwas Cointreau verwenden. Bullock erinnerte sich unterdessen bereits im vergangenen Jahr im Gespräch mit dem ‚Vanity Fair‘-Magazin an ihre erste Begegnung mit Aniston. Damals habe in Hollywood eine Kultur geherrscht, in der Frauen gegeneinander ausgespielt worden seien. „Uns wurde gesagt, dass wir nicht befreundet sein sollten“, erklärte Bullock. Sie und Aniston hätten sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen. Stattdessen hätten sie sich auf Anhieb verstanden: „Oh mein Gott, wir müssen uns treffen und loslassen.“ Und genau das hätten sie getan.