Film Saoirse Ronan: Rolle in ‚The Beatles – A Four-Film Cinematic Event’ als Linda McCartney

Saoirse Ronan - 2024 Academy Museum Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 11:00 Uhr

Saoirse Ronan wird Linda McCartney in Sir Sam Mendes‘ kommenden vier Beatles-Filmen spielen.

Mehrere Insider haben ‚Deadline‘ mitgeteilt, dass die 31-jährige Schauspielerin sich der Besetzung von ‚The Beatles – A Four-Film Cinematic Event‘ angeschlossen hat, um Linda, die erste Frau von Sir Paul McCartney, zu spielen, der in dem Projekt von Paul Mescal dargestellt wird.

Jeder Film soll die Geschichte eines anderen Mitglieds der Fab Four erzählen. Daher wird Ronan wahrscheinlich eine wichtige Rolle in dem Film über McCartney spielen, aber es ist nicht bekannt, wie viel Bildschirmzeit sie in den anderen drei Filmen haben wird. Die amerikanische Fotografin und leidenschaftliche Tierschützerin verstarb 1998 im Alter von 56 Jahren nach einem Kampf gegen Brustkrebs.

Mescal gab kürzlich zu, dass er Zeit mit McCartney verbracht hat, bevor er ihn in den Filmen darstellte, und räumte ein, dass dies ein „verrückter“ Moment in seinem Leben war. Auf die Frage, ob er eine Verbindung zu seinem Namensvetter Paul aufgebaut habe, antwortete er ‚IndieWire‘: „Ja, das habe ich. Er ist ein außergewöhnlicher Mann, mit dem ich gerne Zeit verbringe – es ist verrückt zu sagen, dass ich Zeit mit diesem Mann verbracht habe, geschweige denn ihn spiele.“ Auf die Frage, ob er in den vier Filmen selbst singen werde, antwortete Mescal: „Ja, ja, auf jeden Fall ja.“

In dem Projekt werden auch Barry Keoghan als Sir Ringo Starr, Harris Dickinson als der verstorbene John Lennon und Joseph Quinn als der verstorbene George Harrison zu sehen sein.