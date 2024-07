Stars Saoirse Ronan: Sie hat Ja gesagt

Bang Showbiz | 30.07.2024, 08:00 Uhr

Die beiden haben Berichten zufolge in einer geheimen Zeremonie in Schottland geheiratet.

Saoirse Ronan und Jack Lowden haben Berichten zufolge in einer geheimen Zeremonie in Schottland geheiratet.

Die 30-jährige ‘Abbitte’-Darstellerin ist seit 2018 mit dem 34-jährigen Schauspieler zusammen, nachdem sie gemeinsam in dem Historiendrama ‘Maria Stuart, Königin von Schottland’ mitgewirkt haben. Nun berichtet die Zeitung ‘Irish Independent’, dass das Paar Anfang des Monats in einer unauffälligen Zeremonie in Edinburgh vor nur einer „Handvoll“ der engsten Freunde und der Familie des Paares den Bund der Ehe geschlossen hat, die alle „zur Geheimhaltung verpflichtet“ waren. Die Publikation berichtet, dass die Hochzeit im Standesamt von Edinburgh stattfand und im Register der schottischen Ziviltrauungen bestätigt wurde.

Das Paar hat seine Beziehung über die Jahre hinweg aus dem Rampenlicht herausgehalten. Gerüchte über eine mögliche Verlobung kamen im vergangenen Jahr auf, als Jack ein Video von einem Wanderurlaub in Schottland teilte, auf dem eine Hand – vermutlich die von Saoirse – zu sehen war, die einen Diamantring trug. Es wird vermutet, dass sich das Paar am Set des Films ‘Maria Stuart, Königin von Schottland’ (2018) kennengelernt hat, in dem Saoirse die Monarchin und Jack ihren Ehemann spielt. Die Romanze wurde später enthüllt, nachdem sie gemeinsam eine Filmvorführung in New York besucht hatten.