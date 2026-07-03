Stars Sarah Connor: Bittere Worte über Marc Terenzi

Sarah Connor - Live - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin knöpft sich in einer neuen Doku ihren Ex-Mann vor und findet deutliche Worte.

Sarah Connor zieht ihren Ex-Mann Marc Terenzi zur Rechenschaft.

Die beiden Sänger waren von 2004 bis 2010 verheiratet und haben zusammen die Kinder Summer (20) und Tyler (22). Kürzlich erregte Summer große Aufmerksamkeit, als sie in ihrem Song ‚Daddy Issues‘ mit ihrem Vater abrechnete. „Mein Vater wollte nie Kinder. Er war schon immer ein Narzisst“, heißt es unter anderem in dem Song. Marc reagierte reumütig und erklärte gegenüber ‚Bild‘, dass er wegen seiner Alkohol- und Drogenvergangenheit kein guter Vater sein konnte.

Das kam bei Summer gar nicht gut an. „Du schiebst alles auf deine Sucht, aber du bist wahrscheinlich seit einem Jahr nüchtern! Warum bist du dann nicht aufgetaucht?“, schoss sie auf Instagram gegen den 48-Jährigen. Nun hat sich auch Sarah Connor zu Wort gemeldet. In der neuen ProSieben-Doku ‚Born Famous – Fluch oder Segen?‘ zog sie laut ‚Bild‘ eine schmerzhafte Bilanz zu ihrem Ex und fand schonungslose Worte. „Die Kinder hören selten von ihrem leiblichen Vater. Wir tragen das seit Jahren. Haben darüber nie wirklich gesprochen“, enthüllte sie.

Marc habe über die Jahre stets mit Abwesenheit geglänzt. „Er war nie am Start. War auf keinem Elternabend. Hat nie einen Pfennig bezahlt. Geschweige denn, mal nach einem Zeugnis gefragt“, klagte Sarah. Auch bei den Geburtstagen seiner Kinder sei der US-Amerikaner nicht aufgetaucht. „Es ist bis heute schwierig, darüber zu sprechen. Er erzählt ja überall, er würde jetzt alles anders und besser machen“, berichtete der Popstar.

Trotzdem würde sich Marc nie bei seiner Familie melden. Für Summer sei dieser Umstand „sehr schmerzhaft“ und „schwierig zu verstehen“. Die junge Sängerin wiederum erzählte, dass sie von ihrer Mutter gelernt habe, Marc nicht zu googeln. Trotzdem bekomme sie einiges mit. „Mich sprechen oft Leute an und erzählen mir, was da abgeht“, enthüllte Summer.