Stars Marc Terenzi will mit einem Song die Vergangenheit wieder gut machen

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 14:00 Uhr

Marc Terenzi will mit einem Song die Vergangenheit wieder gut machen.

Zum 20. Geburtstag seiner Tochter Summer hat Marc Terenzi einen sehr persönlichen Weg gewählt, um sich an sie zu wenden.

Obwohl das Verhältnis zwischen Vater und Tochter derzeit als schwierig gilt, richtete der Sänger öffentliche Geburtstagsgrüße an die junge Musikerin und kündigte gleichzeitig einen Song an, der als Entschuldigung gedacht ist. In einem Video auf Instagram wandte sich der 47-Jährige direkt an seine Tochter. „Alles Liebe zum Geburtstag, Summer. Ich weiß, dass im Moment eine Menge Dinge zwischen uns stehen“, erklärte Terenzi laut ‚Bunte‘. Trotz aller Differenzen wolle er, dass sie eines nie vergesse: „Ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Egal was du tust, ich werde immer hinter dir stehen, weil ich dein Vater bin und du meine Tochter bist.“

Die richtigen Worte zu finden, falle ihm schwer, gab der Musiker offen zu. Deshalb wolle er das tun, womit er sich am besten ausdrücken könne: Musik machen. Seit einiger Zeit arbeite er an einem Lied, das seiner Tochter gewidmet sei. „Es ist mein ‚Tut mir leid‘ an dich“, sagte Terenzi. Wann der Song veröffentlicht werden soll, verriet er allerdings nicht.

Die öffentliche Botschaft folgt auf bewegende Aussagen seiner Tochter. Summer, die aus der früheren Ehe von Marc Terenzi und Sarah Connor stammt, hatte vor wenigen Tagen einen Ausschnitt ihres Songs ‚Daddy Issues‘ veröffentlicht. Darin singt sie unter anderem auf Englisch: „Mein Vater wollte nie Kinder, er war schon immer ein Narzisst.“ Im Gespräch mit der ‚Bild‘ zeigte sich Terenzi selbstkritisch und widersprach den Vorwürfen nicht. „Summer hat vollkommen recht“, räumte er ein. Rückblickend sprach er offen über seine Vergangenheit. „Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein“, erklärte der Sänger. Diese Zeit bereue er zutiefst. Heute hoffe er vor allem auf Versöhnung. Er liebe seine Kinder und wünsche sich eine zweite Chance. Neben Summer hat Terenzi mit Ex-Frau Sarah Connor noch Sohn Tyler. Aus späteren Beziehungen stammen zudem zwei weitere Kinder.