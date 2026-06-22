Stars Marc Terenzi äußert sich zu den Vorwürfen seiner Tochter

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 14:00 Uhr

Marc Terenzi äußert sich zu den Vorwürfen seiner Tochter.

Die öffentliche Kritik seiner Tochter Summer trifft Marc Terenzi offenbar tief.

Nachdem die 19-Jährige in einem Ausschnitt ihres neuen Songs ‚Daddy Issues‘ schwere Vorwürfe gegen ihren Vater erhoben hatte, meldete sich der Sänger nun selbst zu Wort und bat um Verständnis – und um eine zweite Chance. Für Aufsehen sorgten insbesondere Textzeilen, in denen Summer Terenzi singt, ihr Vater habe keine Kinder gewollt und sei ein „Narzisst“ gewesen. Zudem wirft sie ihm vor, andere Beziehungen über seine Familie gestellt zu haben. Mit dem Song verarbeitet die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi offenbar ihre persönlichen Erfahrungen mit der schwierigen Beziehung zu ihrem Vater.

Marc Terenzi reagierte auf die Veröffentlichung mit emotionalen Worten. Demnach erklärte er, dass er die Gefühle seiner Tochter ernst nehme und ihre Sichtweise respektiere. Gleichzeitig räumte er Fehler in seinem Leben ein. Er habe nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und wisse, dass sein Verhalten Menschen verletzt habe. Dennoch wünsche er sich die Möglichkeit, aus seinen Fehlern zu lernen und verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen. „Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut“, erklärte er gegenüber ‚Bild‘. „Ich hoffe darauf, eine zweite Chance zu bekommen.“

Die Situation wirkt besonders tragisch, weil Vater und Tochter in der Vergangenheit auch schöne Momente miteinander teilten. So veröffentlichten Marc und Summer im Jahr 2021 gemeinsam ein Musikvideo, in dem sie den Song ‚The Reason‘ interpretierten. Damals schien die Beziehung zwischen den beiden harmonisch zu sein.

In den vergangenen Jahren machte Marc Terenzi immer wieder mit privaten und beruflichen Problemen Schlagzeilen. Nun wird sein Familienleben erneut öffentlich diskutiert. Während viele Fans Verständnis für Summers schonungslose Ehrlichkeit zeigen, äußern andere die Hoffnung, dass Vater und Tochter einen Weg zur Versöhnung finden können.