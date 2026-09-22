Stars Sarah Connor und Florian Fischer sind ‚kein klassisches Ehepaar mehr‘

Sarah Connor - Live - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 18:00 Uhr

Die Sängerin postet ein überraschendes Statement zu ihrer Ehe mit Florian Fischer.

Sarah Connor überrascht mit einem Update zu ihrem Beziehungsstatus.

Die Sängerin ist seit 2013 mit ihrem Manager Florian Fischer verheiratet. Zusammen hat das Paar zwei Kinder. Connor brachte außerdem Sohn Tyler und Tochter Summer Terenzi aus ihrer früheren Ehe mit Marc Terenzi in die Ehe ein. Auf Instagram veröffentlichte die 46-Jährige nun ein ungewohnt offenes Statement. Damit wolle sie Gerüchte und überflüssige Schlagzeilen vermeiden. Anschließend eröffnete Connor ihren Followern: „Unsere Beziehung hat ihre Form verändert. Flo und ich sind bereits seit Frühjahr kein klassisches Ehe-Paar mehr.“

Laut der Musikerin bleiben die beiden weiterhin eng miteinander verbunden. „Wir verstehen uns (seitdem wieder) super gut, kommen gerade von nem Camping-Trip zurück, teilen weiterhin unsere Wohnräume, arbeiten wie eh und je zusammen, und wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander“, enthüllte der Popstar. Der Schritt habe beiden mehr persönlichen Freiraum ermöglicht. Nach den ersten Monaten der Umgewöhnung empfänden sie es als „befreiend“, dass dies nun für beide möglich sei. „Was das genau heißt, ist einzig und allein unsere Sache“, stellte Connor klar.

Auch gemeinsame Fotos möchte die Sängerin künftig nicht kommentieren. Bilder vom gemeinsamen Camping-Trip sollten demnach nicht automatisch als „Liebescomeback“ interpretiert werden. Ebenso wenig wolle Connor mögliche Aufnahmen mit anderen Männern oder Frauen erklären. „Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf“, betonte die Blondine. Ihr Leben zwischen Frankreich und Berlin würden beide genießen. „Mehr werdet ihr von mir hier darüber nicht hören … aber wer weiß … vielleicht auf der nächsten Platte“, deutete sie an.