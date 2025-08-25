Stars Sarah Engels schätzt das ehrliche Feedback ihrer Familie

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-DSDS-Kandidatin ist Familienmensch durch und durch - auch, wenn es um ihre Musik geht.

Sarah Engels verlässt sich in musikalischer Hinsicht auf das Feedback ihrer Familie.

Die Sängerin hat am Freitag (22. August) ihr viertes Album ‚Strong Girls Club‘ herausgebracht. Bei der Arbeit an neuer Musik fragt die Zweifach-Mama oft ihren Mann Julian Engels um Rat. „Das ehrlichste Feedback kriegt man von der Familie“, zeigte sich Sarah im RTL-Interview überzeugt. Auch auf die Meinung ihrer Kinder Alessio (10) und Solea (3) legt sie viel Wert. „Wenn sie mitviben und mitsingen, dann weiß ich: es geht in die richtige Richtung“, plauderte die Ex-DSDS-Kandidatin aus.

Teilweise seien ihre Kinder aber auch genervt von Sarahs Leidenschaft für die Musik. „Natürlich ist es auch manchmal so, dass sie sagen, oh Mama, wir können dich nicht mehr hören. Hör auf zu singen, es reicht jetzt“, räumte sie ein. „Aber das gehört auch dazu.“ Vor allem Tochter Solea singe „total gerne“ und sei „der größte Mama-Fan, wenn ich auf der Bühne stehe“. Das sei „ein wahnsinnig schönes Gefühl“, schwärmte Sarah.

Auf ‚Strong Girls Club‘ sind insgesamt zwanzig Tracks enthalten – die erste Hälfte der Songs ist auf Englisch, die zweite Hälfte auf Deutsch. Damit will Sarah sowohl ihre feierlustige als auch ihre gefühlvolle Seite zeigen. „Ich habe damals bei DSDS 2011 auch mit Englisch gestartet. Und es war so, dass ich immer schon so dieses amerikanische Feeling total geliebt habe und gerne die Musik gesungen habe“, verriet die 32-Jährige.

Genauso wichtig sind ihr aber auch die Songs in ihrer Muttersprache. „Die deutschen Balladen, wo ich meine Emotionen rausbringen kann, da ist es für mich besser auf Deutsch. Aber bei diesem amerikanischen Tanzbaren, was ich auch privat höre, da kann es und muss es eben auch auf Englisch sein“, erklärte sie.