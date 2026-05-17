Stars ESC-Pleite für Deutschland: So reagiert Sarah Engels

Sarah Engels - 14.07.16 Hamburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin schaffte es beim ESC mit ihrem Titel 'Fire' nur auf Platz 23.

Sarah Engels musste beim Eurovision Song Contest eine herbe Enttäuschung verkraften.

Die Sängerin trat mit ihrem Titel ‚Fire‘ für Deutschland in der Wiener Stadthalle an. Trotz einer kraftvollen Performance reichte es am Ende nur für den drittletzten Platz. Der Sieg ging an die bulgarische Sängerin Dara mit ihrem Lied ‚Bangaranga‘. Sarah Engels bekam insgesamt nur zwölf Punkte – alle stammten von der Jury. Das Publikum überging die Kölnerin dagegen komplett.

Trotz der schlechten Platzierung äußerte sie sich positiv über ihre ESC-Teilnahme. „Für Deutschland beim weltweit größten Musikwettbewerb zu singen, ist eine Ehre – ganz unabhängig davon, wie am Ende die Platzierungen ausfallen“, sagte Engels laut einer Mitteilung des SWR. Der ESC sei für sie „ein großes Fest“ gewesen. Von dieser Erfahrung werde die ehemalige DSDS-Kandidatin später einmal ihren Enkelkindern erzählen. „Deshalb habe ich mir über Platzierungen von Beginn an nicht den Kopf zerbrochen“, betonte sie.

SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler lobte die 33-Jährige für ihre Professionalität und Bühnenpräsenz. Damit habe man bewiesen, „dass Deutschland eine Performance auf hohem Niveau an den Start bringt“. Bratzler räumte aber auch ein: „Trotzdem sind wir natürlich enttäuscht über die Platzierung, auch wenn für uns diese eine Zahl nicht im Fokus stand.“

Gegenüber ‚Bild‘ erklärte Sarah Engels, dass sie das Ergebnis „nicht unbedingt überrascht“ habe. Bekanntermaßen habe es Deutschland beim ESC schwer. „Aber ich kann zu einer Million Prozent sagen: Mein Team und ich haben alles gegeben, was in unserer Hand und in unserer Macht steht auf dieser Bühne“, stellte die zweifache Mutter klar. Sie hoffe, dass Deutschland nicht traurig sei. „Ich habe in den letzten Tagen so viele positive Nachrichten bekommen und wirklich das Gefühl gehabt, dass Deutschland hinter mir steht. Das war so ein schönes Gefühl“, schwärmte sie.