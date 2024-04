Stars Sarah Ferguson: Gesundheit an erster Stelle

Sarah Ferguson - Marlowe Premiere - Vue West End - London - March 16th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2024, 15:02 Uhr

Die 64-jährige Herzogin von York rät ihren Fans, sich um ihre Gesundheit zu kümmern.

Sarah Ferguson findet, dass die Gesundheit immer an erster Stelle stehen sollte.

Die Herzogin von York erhielt selbst vor kurzem die angsteinflößende Diagnose Hautkrebs — nur einige Monate, nachdem bei ihr außerdem ein Tumor in der Brust festgestellt worden war. Obwohl sie sich seit längerem auf dem Weg der Besserung befindet, will die Ex-Frau von Prinz Andrew die Erkrankungen keinesfalls unterschätzen. Ihren Fans rät die 64-Jährige deshalb dazu, sich regelmäßig vom Arzt untersuchen zu lassen. Am Sonntag schrieb Fergie in einem Beitrag auf Instagram: „Heute am Weltgesundheitstag möchte ich euch alle daran erinnern, dass ihr euch durchchecken lasst. Überprüft euren geistigen Zustand und lasst euren Körper untersuchen. Geht zu euren Routineuntersuchungen. Geht spazieren. Lest ein Buch. Euer Körper und euer Geist haben Priorität. Stellt sicher, dass ihr ihnen Liebe gebt.“

Im Mai 2023 hatte sich die Herzogin erfolgreich gegen Brustkrebs behandeln lassen, nachdem bei einer zur Routine geplanten Mammografie ein Knoten bei ihr entdeckt worden war. Im vergangenen Monat bestätigte sie dann, dass auch die Behandlung gegen das bösartige Melanom auf ihrer Haut Wirkung gezeigt hatte.