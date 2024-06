Stars Sarah Ferguson: Sie möchte in ‚Bridgerton‘ mitspielen

Sarah Ferguson - amfAR Gala Cannes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2024, 12:00 Uhr

Sarah Ferguson, Herzogin von York, träumt von einer Rolle in ‚Bridgerton‘.

Die 64-jährige Autorin hatte in den 90er-Jahren einen Cameo-Auftritt in ‚Friends‘ und hatte kürzlich eine kleine Rolle in einem Hallmark-Film. Sie hofft nun, darauf mit weiteren Arbeiten in Fernsehen und Film aufbauen zu können.

Sie erzählte der britischen Ausgabe des ‚HELLO!‘-Magazins: „Ich hatte einen Cameo-Auftritt in dem Hallmark-Film ‚An American in Austen‘. Ich würde gerne mehr Walk-on-Rollen und Voice-Overs machen und ich habe meinen Agenten gefragt, ob ich eine Walk-on-Rolle in ‚Bridgerton‘ bekommen könnte.“ Außerdem wird Sarah hinter den Kulissen arbeiten. Sie sagte: „Hallmark hat mich gebeten, fünf Liebeskomödien zu schreiben, und mein Roman ‚Her Heart for a Compass‘ wird als TV-Serie verfilmt.“ Die ersten beiden Romane der Herzogin waren historische Romane, und obwohl sie einen dritten in der Pipeline hat, plant sie, dieses Buch vorerst auf Eis zu legen, da sie eine „gemütliche Kriminalgeschichte“ in Arbeit hat.

Auf die Frage, ob sie weitere historische Romane plane, sagte sie: „Ich habe bereits mit dem dritten Buch bei HarperCollins begonnen und arbeite wieder mit Marguerite Kaye zusammen. Aber wir könnten es um sechs Monate verschieben, weil wir uns in gemütliche Verbrechen vertiefen und ich bin so aufgeregt.“ Sarah ist stolz, in ihren 60ern eine neue Karriere für sich selbst aufgebaut zu haben. Sie sagte: „Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in meinen 60ern eine neue Karriere begonnen habe. Ich bin stolz darauf, mich als Autorin zu bezeichnen. Ein Buch herauszubringen, das deiner Fantasie entspringt, ist ziemlich außergewöhnlich. Meine Romane wurden von den Lesern sehr gut aufgenommen, was sehr erfreulich ist.“