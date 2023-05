Stars Sarah Jessica Parker feiert Hochzeitstag

Bang Showbiz | 22.05.2023, 12:14 Uhr

Die 58-jährige Schauspielerin und ihr Ehemann Matthew Broderick haben ihren 26. Hochzeitstag gefeiert.

Die 58-jährige Schauspielerin und ihr Ehemann sind schon über ein Vierteljahrhundert verheiratet. Auf Instagram feierte die ‚Sex and the City‘-Darstellerin den besonderen Jahrestag jetzt mit ihren Fans. Neben das Foto eines Champagnerkorkens schrieb der Hollywoodstar auf Social Media: „Alles Gute zum 26. Hochzeitstag, mein Ehemann. Das war auf jeden Fall eine schöne Feier und eine schöne Flasche Champagner. Und ein wunderbarer Spaziergang nach Hause. Oh, wie viele Meilen wir bereits gemeinsam spaziert sind. Ich liebe dich. XOX, Deine SJ.“

Das Hollywoodpaar, das gemeinsam den Sohn James (20) sowie die Zwillinge Marion und Tabitha (beide 13) hat, gab sich im Mai 1997 das Ja-Wort. Die Trauung fand in ihrer heutigen Heimatstadt New York City statt. Schon vor einer Weile verriet Matthew, dass es bei ihm und Sarah Jessica einfach „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen sei. Auf die Frage, wann er wusste, dass er sein Leben mit der Schauspielerin verbringen wolle, antwortete Broderick in der Sendung ‚Watch What Happens Live‘: „Oh, als ich sie das erste Mal getroffen habe. Ich sah sie die Straße entlang laufen und dachte mir ‚Das ist es.‘“