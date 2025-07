Stars Sarah Jessica Parker vermeidet es, online über Politik zu reden

Sarah Jessica Parker - Red Sea Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 14:00 Uhr

Der 'Sex and the City'-Star hält die sozialen Medien nicht für den richtigen Ort, um über Politik zu diskutieren.

Sarah Jessica Parker versucht, politische Themen in den sozialen Medien zu vermeiden.

Die ‚Sex and the City‘-Darstellerin erklärte, dass sie ihre Plattform nicht nutzen möchte, um komplexe Themen anzusprechen. Die sozialen Netzwerke seien kein Ort „für wirklich tiefgründige Gespräche“ und Sarah befürchte, dass ihre Aussagen „missverstanden“ werden könnten.

Im Podcast ‚The Best People‘ berichtete sie: „Ich äußere mich oft nicht in sozialen Medien, weil ich nicht glaube, dass das ein Ort ist, an dem wirklich komplizierte Gespräche stattfinden sollten. Ich interessiere mich nicht für schnelle, kurze Aussagen, wenn es um Konflikte geht oder manchmal auch um Wahlen.“ Die Schauspielerin fügte hinzu: „Ich habe mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht, wie ich über die [US-Wahl 2024] sprechen möchte, weil ich finde, dass es dann zu einer Ablenkung vom eigentlichen Wahlkampf wird. Es wird zu Futter für Debatten. Es wird missverstanden. Und man hat keinerlei Kontrolle darüber.“

Die 60-Jährige verwies darauf, dass Politiker früher auch ohne die sozialen Medien gewählt wurden. „Es ist so viel passiert – politisch rechts und links, Republikaner und Demokraten – über viele, viele, viele Generationen hinweg, ohne dass jemand etwas auf Instagram sagen musste“, schilderte sie. Sarah wolle sich nicht in Online-Diskussionen über komplexe Themen hineinziehen lassen. „Ich werde nicht über Dinge sprechen, bei denen ich mich nicht ausreichend informiert fühle“, erklärte sie. „Ich werde mich nicht zu wirklich komplexen Themen äußern, die meiner Meinung nach deutlich mehr Nachdenken, Achtsamkeit und Nuancen verdienen – was heutzutage leider niemand mehr interessiert.“