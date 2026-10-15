Stars Sarah Kuttner spricht offen über ihre Krebsdiagnose

Sarah Kuttner - Feb 2012 - Berlinale BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 14:00 Uhr

Sarah Kuttner spricht offen über ihre Krebsdiagnose.

Sarah Kuttner hat Krebs.

Die Moderatorin und Autorin machte ihre Erkrankung am Mittwoch in ihrem Podcast öffentlich. Zuvor hatte die 47-Jährige angekündigt, sämtliche beruflichen Termine für den Rest des Jahres abzusagen. Nun ist bekannt, weshalb sie sich vorerst zurückziehen muss: Bei medizinischen Untersuchungen wurde ein Tumor in ihrer rechten Brust entdeckt. „Um es kurz zu machen, habe ich mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen“, sagte Kuttner in ihrem Format ‚Das kleine Fernsehballett‘, das sie gemeinsam mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier moderiert. Dabei sprach sie auch über die Größe des Tumors und ihre Einschätzung der Diagnose. Dieser sei ungefähr drei Zentimeter groß. Sie bezeichnete ihn als „mittelgroß, mittelgefährlich, also gutes Mittelmaß, was nicht schlecht ist“.

Dass etwas nicht stimmte, hatte die gebürtige Berlinerin bereits Anfang der Woche öffentlich gemacht. Am 13. Oktober teilte sie auf Instagram mit, dass sie alle noch geplanten Termine in diesem Jahr ersatzlos streichen werde. Ende September habe sie bei einem Besuch in einer gynäkologischen Praxis schlechte Nachrichten erhalten. Daraufhin folgten weitere Untersuchungen, darunter eine Mammografie und eine Gewebeentnahme. Mit ihrer Mitteilung im Podcast gab Kuttner nun Einblick in die nächsten Schritte. Vor ihr liegen verschiedene medizinische Termine, außerdem soll der Tumor operativ entfernt werden. Ob darüber hinaus eine Chemotherapie erforderlich sein wird, steht nach ihren Angaben noch nicht fest. Welche weiteren Behandlungsschritte notwendig sind, dürfte sich im Verlauf der medizinischen Abklärung zeigen.

Trotz der Diagnose möchte die Moderatorin nicht vollständig auf ihre Arbeit verzichten. Ihren Podcast mit Niggemeier will sie nach Möglichkeit weiterführen. Andere berufliche Verpflichtungen müssen dagegen zunächst warten, damit sie sich auf ihre Gesundheit und die anstehenden Behandlungen konzentrieren kann. Einem breiten Publikum wurde Kuttner Anfang der 2000er-Jahre durch ihre Arbeit beim Musiksender Viva bekannt. Mit ‚Sarah Kuttner – Die Show‘ etablierte sie sich als Moderatorin, später wechselte sie zu MTV und präsentierte dort das Format ‚Kuttner.‘ Neben ihrer Fernseharbeit machte sie sich auch als Autorin einen Namen.