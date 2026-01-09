Stars Sarah Michelle Gellar: Robin Williams‘ Tod zwang sie zu einer Pause

Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr - LA Premiere - I Know What You Did Last Summer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 11:00 Uhr

Sarah Michelle Gellar hat sich aus der Schauspielerei zurückgezogen, weil sie sich nach dem Tod von Robin Williams „richtungslos“ fühlte.

Die ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Darstellerin spielte die Filmtochter des Schauspielers in der Serie ‚The Crazy Ones‘, die von 2013 bis 2014 lief. Die Sitcom war Williams‘ letzte Rolle, bevor er sich 2014 im Alter von 63 Jahren das Leben nahm – und Gellar hat nun zugegeben, dass diese Tragödie sie dazu gezwungen hat, ihr Leben und ihre Karriere neu zu überdenken.

Im Podcast ‚Shut Up Evan‘ erklärte die zweifache Mutter: „Ich habe kurz hintereinander Kinder bekommen. Ich habe mit ‚The Crazy Ones‘ angefangen, als mein Sohn drei Monate alt war. Ich habe die ganze Zeit gestillt. Und dann ist Robin gestorben, und alles hat mich irgendwie überwältigt. Die Wochenbettdepression hat mich erwischt, und dieser Verlust war so groß, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben ein wenig orientierungslos fühlte. Und ich dachte: ‚Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass ich die Momente nicht genug genieße. Denn sie können so schnell vorbei sein.‘ Und an diesem Punkt habe ich einfach gesagt, dass ich eine Pause brauche.“

Die Schauspielerin ist Mutter der Teenager Charlotte und Rocky, die sie mit ihrem Ehemann Freddie Prinze Jr. hat, und sie bereut es nicht, ihre Karriere zurückgestellt zu haben, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. „Diese Zeit mit meinen Kindern bekomme ich nie wieder zurück. Ich habe keine Show, keine Aufführung, keinen ersten Schritt, keinen verlorenen Zahn verpasst. Ich war in jedem Moment für sie da. Und das ist etwas, was man als berufstätiger Schauspieler nicht machen kann. Unsere Tage sind lang, wir reisen viel. Das hätte ich nicht geschafft“, so Gellar weiter.