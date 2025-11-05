Stars Sarah Paulson wusste ‚immer‘, dass Pedro Pascal das Talent zum Superstar hat

Bang Showbiz | 05.11.2025, 14:00 Uhr

Sarah Paulson wusste 'immer', dass Pedro Pascal das Talent zum Superstar hat.

Sarah Paulson war von Anfang an überzeugt, dass Pedro Pascal „die talentierteste Person“ ist, die sie kennt.

Die ‚All’s Fair‘-Darstellerin sprach kürzlich über ihre langjährige Freundschaft zu dem Hollywood-Star, der durch Rollen in Serien wie ‚The Mandalorian‘, ‚The Last of Us‘ und Filmen wie ‚The Fantastic Four: First Steps‘ zum Megastar wurde. Auf die Frage bei ‚Watch What Happens Live‘, ob sie schon damals sein zukünftiges Superstardom vorausgesehen habe, antwortete sie Moderator Andy Cohen: „Es ist schwer zu begreifen, aber ich wusste immer, dass er die talentierteste Person ist, die ich kenne. Und ich wusste, dass, wenn irgendetwas in der Welt richtig läuft, sein Berufsleben genau so aussehen würde. Also überrascht mich das nicht in Bezug auf sein Talent, aber heutzutage passiert es wirklich selten, dass jemand wie er plötzlich auf die Bühne tritt und sofort etwas Besonderes hat.“

Cohen wollte außerdem wissen, was Fans über die enge Freundschaft zwischen Paulson und Pascal überraschen würde. Nachdem Paulson ihren Freund zunächst scherzhaft als „b**** baby“ bezeichnete, folgte eine ernstere Antwort. Sie erklärte: „Er hat, wie ich finde, viele hohe Ansprüche. Viele Ansprüche, die er als meine Ansprüche sehen würde, während ich sage, dass sie seine sind. Wir sind wie Bruder und Schwester.“

Sie scherzte zudem, dass ihr Freund mittlerweile „das Abendessen bezahlt“, und lobte seine große Leidenschaft für Filme. Paulson erläuterte: „Er ist ein echter Cineast. Das würde die Leute vielleicht überraschen. Er kennt mehr Filme als ich auf ‚Letterboxd‘ sehe. Und er zieht mich in all die gruseligsten Filme, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Das ist etwas, das er gerne macht – mich in Horrorfilme mitzunehmen.“