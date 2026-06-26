Stars Savannah Guthrie wird nach Zusammenbruch in ‚Today‘-Show von Kollegen unterstützt

Savannah Guthrie - October 2023 - Avalon - Project Healthy Minds Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 20:00 Uhr

Savannah Guthrie wird Berichten zufolge von ihren Kollegen der US-Sendung 'Today' voll unterstützt, nachdem sie im Fernsehen in Tränen ausgebrochen war und erklärte, ihre Familie leide 'Höllenqualen' und könne 'keinen Frieden finden', seit ihre Mutter Nancy Guthrie verschwunden ist.

Savannah Guthrie erhält nach ihrem emotionalen Zusammenbruch in der ‚Today‘-Show in dieser Woche die volle Unterstützung ihrer Kollegen.

Während ihres Auftritts in der Sendung am Dienstag (23. Juni) brach die Moderatorin in Tränen aus. Sie erklärte, ihre Familie befinde sich in „Höllenqualen“ und könne „keinen Frieden finden“, nachdem ihre Mutter Nancy am 1. Februar aus ihrem Haus in Arizona verschwunden war.

Nun berichtet die Kolumne ‚PageSix‘ der ‚New York Post‘, dass Savannahs Freunde und Kollegen geschlossen hinter ihr stehen, zugleich aber selbst zutiefst erschüttert seien. Ein Insider sagte der Zeitung: „Es war ein trauriger Tag. Viele Menschen bei ‚Today‘ sind betroffen. Heute lag eine spürbare Traurigkeit in der Luft. Jeder fühlt sich einfach schrecklich für sie. Es herrscht große Ungewissheit.“ Allerdings gebe es auch viel Bewunderung für Savannah, dass sie trotzdem weiterhin ihre Arbeit macht. Der Nahestehende fügte hinzu: „Die Menschen unterstützen sie wirklich, kümmern sich um sie und sind zutiefst mitgenommen.“

Während des Beitrags am Dienstag erklärte Savannah, sie wolle sich nicht zu den jüngsten Berichten äußern, wonach ein an einen US-Fernsehsender geschickter Erpresserbrief nahelege, dass Nancy kurz nach ihrer Entführung gestorben sei. Unter Tränen sagte sie, ihre Familie brauche Antworten darauf, was ihrer Mutter tatsächlich zugestoßen sei. Savannah erklärte, sie habe „keinen Kommentar“ zu den Berichten über die Erpresserbriefe und fügte hinzu, dass sie „nicht an der Berichterstattung“ über den Fall ihrer Mutter beteiligt sei. Dennoch könne sie nicht so tun, als sei sie nicht anwesend, während die Geschichte in der Sendung behandelt werde. Sie sagte: „Es ist gelinde gesagt ungewöhnlich und beispiellos, hier zu sitzen … Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Menschen wirklich zu bitten – ja, anzuflehen –, sich zu melden, denn irgendjemand weiß etwas.“ Für die Zuschauer sei es vielleicht nur eine Nachrichtengeschichte. Für ihre Schwester Annie Guthrie, für ihren Bruder Camron Guthrie, für sie selbst, für die gesamte Familie und für ihre Kinder sei es jedoch aktuell das tägliche Leben. Sie fügte hinzu: „Wir leiden Höllenqualen und können keinen Frieden finden. So sehr ich auch jeden Tag hierherkomme, lächle und versuche, Freude zu finden – und das werde ich, das verspreche ich –, ist dies der Moment zu sagen: Wir brauchen Ihre Hilfe. Diese Gelegenheit werde ich nicht ungenutzt lassen.“