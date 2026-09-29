Stars ‚Saved by the Bell‘-Star Dennis Haskins mit 75 Jahren gestorben

Dennis Haskins - Avalon - March 2016 - High Strung premiere Los Angeles BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 11:00 Uhr

Dennis Haskins ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Schuldirektor Richard Belding in der Kultserie ‚Saved by the Bell‘ bekannt, die in Deutschland auch unter dem Titel ‚California High School‘ lief. Haskins spielte Mr. Belding in allen vier Staffeln der erfolgreichen Teenager-Serie und verkörperte die Figur später erneut im Spin-off ‚Saved by the Bell: The New Class‘. Sein Tod wurde am Montag (28. September) von seinem langjährigen Agenten Jay Schacher bestätigt.

Gegenüber ‚People‘ bezeichnete dieser den Tod des Schauspielers als „tragischen Verlust“. „Jeder liebte Mr. Belding, und diejenigen von uns, die Dennis persönlich kennenlernen durften, liebten ihn noch mehr“, sagte Schacher. Haskins sei ein großartiger Mensch gewesen, der eine außergewöhnlich enge Verbindung zu seinen Fans gehabt habe. „Er liebte – und ich meine, er LIEBTE – seine Fans. Er hatte immer Zeit für sie, egal was war“, erklärte sein Agent. Mehr als 20 Jahre lang habe er Haskins nicht nur beruflich vertreten, sondern ihn auch als engen Freund erlebt. „Ich werde ihn schrecklich vermissen. Mir ist das Herz gebrochen“, sagte Schacher.

Eine offizielle Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Die Dimples Karaoke Bar in Burbank, Kalifornien, teilte jedoch in einem Nachruf auf Instagram mit, Haskins habe an Parkinson gelitten. Demnach soll die Krankheit bereits vor etwa acht Jahren diagnostiziert worden sein. Haskins habe seine Erkrankung bewusst nicht öffentlich machen wollen, da er deswegen keine Aufmerksamkeit gewollt habe. „Er wollte es den Leuten nicht erzählen müssen“, hieß es in dem Beitrag. Man habe seinen Wunsch respektiert und ihn auf seinem weiteren Lebensweg begleitet.

Haskins sei über viele Jahre ein derart regelmäßiger Gast in der Karaoke-Bar gewesen, dass manche Besucher sogar geglaubt hätten, ihm gehöre das Lokal. „Er liebte diesen Ort und die Menschen dort einfach“, hieß es weiter. „Er sang gerne für die Leute, lernte sie kennen und machte Selfies mit seinen Fans.“ Dimples schloss bereits vor rund elf Jahren. Dennoch werde Haskins bis heute mit seinem damaligen „zweiten Zuhause“ in Verbindung gebracht. „Die meisten kannten ihn als Mr. Belding aus ‚Saved by the Bell‘, aber für uns war er sehr viel mehr als das“, erklärte die Bar.

Haskins begann seine Bildschirmkarriere in den 1970er-Jahren und trat im Laufe der Jahrzehnte in zahlreichen Fernsehproduktionen auf. Untrennbar verbunden blieb sein Name jedoch mit ‚Saved by the Bell‘. Ein letztes Mal kehrte er 2015 zu Mr. Belding zurück. Gemeinsam mit Tiffani Thiessen, Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar und Elizabeth Berkley war er in einem Reunion-Sketch bei ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ zu sehen. Darüber hinaus hatte Haskins Gastauftritte in Serien wie ‚Mad Men‘, ‚New Girl‘ und ‚Hot in Cleveland‘.

Laut dem Nachruf von Dimples starb der Schauspieler am 27. September. „Was für ein cooles und großartiges Leben er hatte“, hieß es darin. „Ruhe in Frieden, Dennis. Du wurdest sehr geliebt und wirst niemals vergessen werden.“