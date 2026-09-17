Musik LISA: Neue EP ‚PRESS PLAY‘ erzählt ihren Weg von Thailand zum Weltstar

LISA - Golden Globe Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 19:30 Uhr

LISA blickt auf ihrer kommenden Solo-EP ‚PRESS PLAY‘ auf ihren Weg von Thailand bis zum internationalen Popstar zurück.

Das neue Projekt sei dabei „wie ein Film“, in dem jeder Song seinen eigenen Charakter und seine eigene Atmosphäre habe. Der BLACKPINK-Star, der mit bürgerlichem Namen Lalisa Manobal heißt, sprach in ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ über das Konzept der EP. „Diese EP handelt von meinem Weg, von meinen Wurzeln bis zu dem Punkt, an dem ich heute bin“, erklärte die Sängerin.

Auch ihre thailändische Herkunft soll musikalisch eine wichtige Rolle spielen. In den Songs seien zahlreiche entsprechende Elemente zu hören. Gleichzeitig besitze jedes Stück einen eigenen Charakter und „seinen eigenen Vibe“. Trotz dieser Unterschiede sollen die Songs zusammen eine Geschichte erzählen. „Wir verbinden das alles miteinander. Es ist wie ein Film“, sagte LISA. Ihre einfache Aufforderung an die Fans: „Also drückt einfach auf Play.“

Einen ersten Vorgeschmack liefert der Eröffnungssong ‚SaWaDiKa‘. Der Titel bedeutet in LISAs Muttersprache „Hallo“. Die komplette EP ‚PRESS PLAY‘ soll am 23. Oktober erscheinen.

Neben ihrer Solokarriere hat LISA inzwischen auch erste Erfahrungen als Schauspielerin gesammelt. In der dritten Staffel von ‚The White Lotus‘ gab sie ihr Schauspieldebüt. Einen vollständigen Abschied von BLACKPINK kann sie sich trotzdem nicht vorstellen. „Wenn ich 50 bin, möchte ich immer noch BLACKPINK machen“, sagte sie gegenüber ‚Variety‘. Die Gruppe habe ihre Tour erst Anfang des Jahres beendet und spreche nun über eine mögliche Pause. Unabhängig von ihren Soloprojekten sei für LISA jedoch klar: „Wir werden immer zusammenbleiben.“

Neben ‚PRESS PLAY‘ gewährt die Sängerin ihren Fans demnächst auch einen ausführlicheren Einblick in ihr Leben. Die Dokumentation ‚Always Lalisa‘ enthält Interviews mit Menschen aus ihrem engsten Umfeld und soll eine verletzlichere Seite des Stars zeigen.

Für LISA ist inzwischen der richtige Zeitpunkt gekommen, ihre Geschichte auf diese Weise zu erzählen. Sie fühle sich heute selbstbewusster und wolle sich deshalb auch persönlicher zeigen. „Ich möchte meine Geschichte mit Fans teilen, die genauso wie ich einen großen Traum haben“, erklärte sie. Vor allem hoffe sie, andere Menschen mit ihrem eigenen Weg inspirieren zu können.

‚Always Lalisa‘ kommt am 12. Oktober in die Kinos, die EP ‚PRESS PLAY‘ folgt am 23. Oktober.