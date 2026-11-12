Film Scarlett Johansson kritisiert ‚unverantwortliche‘ Filmangebote

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 18:00 Uhr

Scarlett Johansson hat bereits Schauspielangebote abgelehnt und Studios davor gewarnt, dass es "unverantwortlich" wäre, Filme ohne erkennbares Zielpublikum zu produzieren.

Scarlett Johansson hat bereits mehrere Filmangebote abgelehnt, weil sie die Projekte nicht für sinnvoll hielt.

Gegenüber den Verantwortlichen habe sie sogar deutlich gemacht, dass es „unverantwortlich“ wäre, manche Filme überhaupt zu produzieren. Die Schauspielerin, die zuletzt in ‚The Paper Tiger‘ zu sehen war, überlegt bei jeder Rolle genau, welches Publikum ein Film erreichen könnte. Wenn sie keinen überzeugenden Grund dafür sehe, ein Projekt umzusetzen, lehne sie das Angebot ab. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Los Angeles Times‘ erklärte Johansson, dass sie sich zunächst frage, ob andere Menschen den Film überhaupt sehen wollten und ob es dafür ein Publikum gebe. „Ich mache keinen Film nur für mich“, stellte die 41-Jährige klar.

Manchmal bekomme sie Studioangebote, bei denen sie den Verantwortlichen direkt sage: „Ich glaube nicht, dass ihr diesen Film machen solltet. Ich weiß nicht, für wen ihr ihn produziert. Es scheint unverantwortlich, diesen Film zu machen.“ Gleichzeitig sucht die ‚Black Widow‘-Darstellerin weiterhin nach Projekten, die sie selbst für besonders interessant hält. Daran habe sich seit den Anfängen ihrer Karriere nichts geändert. Allerdings räumte Johansson ein, dass sich manche Produktionen nach der Zusage anders entwickelten als zunächst erwartet. Nicht jedes Projekt werde am Ende so gut, wie sie es sich ursprünglich vorgestellt habe.

Als Nächstes beginnt die Schauspielerin mit den Dreharbeiten zu ‚Scapegoat‘ an der Seite von Jude Law. Über den kommenden Film von Regisseur Ari Aster wisse sie selbst noch nicht besonders viel. Das Drehbuch habe sie allerdings völlig überwältigt. „Es hat eine Unmittelbarkeit, die wirklich anders ist. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gelesen“, schwärmte Johansson. „Mein Mann fragte schon: ‚Was liest du da eigentlich?‘, weil ich ständig ausrief: ‚Oh mein Gott!'“

Auch die Arbeit am Filmset fasziniert Johansson nach wie vor. Besonders begeistert sie dabei das Gefühl, gemeinsam mit einem Filmpartner über sich hinauszuwachsen. „In einem bestimmten Moment passiert etwas, etwas Lebendiges, das von einer Kamera eingefangen wird. 200 Mitglieder des Filmteams beobachten es, wirken daran mit und machen es überhaupt erst möglich. Und das alles für diese zwei Minuten Film“, schilderte der Hollywood-Star.