Stars Florence Pugh verrät: Warum sie sich am Set am liebsten hässlich fühlt

Florence Pugh attends 'Klara And The Sun' Gala during the BFI London Film Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 10:00 Uhr

Florence Pugh verrät warum sie sich am Set am liebsten hässlich fühlt.

Florence Pugh ist überzeugt, dass sie schauspielerisch besonders dann über sich hinauswächst, wenn sie sich selbst nicht schön findet.

Die 30-Jährige sieht gerade darin eine besondere Freiheit, sich von äußeren Erwartungen zu lösen und ganz in einer Rolle aufzugehen. Im Interview mit dem Magazin ‚Elle‘ sprach sie darüber, wie sehr Frauen unter dem gesellschaftlichen Druck stehen, bestimmten Schönheitsidealen entsprechen zu müssen. „Ich glaube, meine beste Arbeit habe ich immer dann geleistet, wenn ich mich wirklich hässlich gefühlt habe“, erklärte die Schauspielerin. Besonders gerne arbeite sie mit bewusst unvorteilhaftem Make-up, wenn sie krank sei, einen Kater habe oder sich emotional am Ende fühle. „Ich liebe diese Art von Maske, weil sie mir die Freiheit gibt, mich vollkommen auf meine Rolle einzulassen.“

Pugh kritisierte dabei die ständige Bewertung des weiblichen Aussehens. Frauen würden nicht nur danach beurteilt, wie sie sich kleideten und schminkten, sondern auch danach, wie sie alterten. Gleichzeitig werde jede körperliche Veränderung kommentiert. Ob jemand zunehme, abnehme oder sein Aussehen verändere, Kritik sei offenbar unvermeidlich. Die Schauspielerei ermögliche ihr, diese alltägliche Selbstbeobachtung abzulegen. Vor der Kamera könne sie ihren Körper so akzeptieren, wie er tatsächlich sei. „Wenn die Kamera zeigt, dass sich beim Sitzen eine Bauchfalte bildet, dann ist das eben so. Und wenn sie Cellulite an meinen Oberschenkeln einfängt, dann habe ich dort eben Cellulite. Ich überlasse das einfach der Kunst“, sagte sie.

Es sei deshalb besonders wichtig, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Schließlich werde es immer Menschen geben, die etwas auszusetzen hätten. „Sie werden dich angreifen, egal ob du zu dünn, zu dick, zu faltig, zu laut oder zu still bist. Irgendetwas finden sie immer“, erklärte Pugh. Das liege nun einmal in der Natur des Internets und der unterschiedlichen Meinungen. Umso wichtiger sei es, sich darüber klar zu werden, wofür man stehen und wer man sein wolle.

Wie intensiv sich die Britin auf ihre Rollen einlässt, zeigte sich bereits bei den Dreharbeiten zum Horrorfilm ‚Midsommar‘ aus dem Jahr 2019. Die psychische Belastung habe sie noch lange danach begleitet. Im ‚The Louis Theroux Podcast‘ erzählte sie im vergangenen Jahr, dass sie nach dem Film etwa sechs Monate lang unter Depressionen gelitten habe. Zunächst habe sie die Ursache dafür nicht erkannt. Nach den Dreharbeiten zu ‚Little Women‘, die im Vergleich zu ‚Midsommar‘ eine völlig andere und angenehmere Erfahrung gewesen seien, habe sie die Erlebnisse offenbar verdrängt. Erst während der Weihnachtszeit sei ihr klar geworden, woher ihre Niedergeschlagenheit kommen könnte. „Ich habe mich bei ‚Midsommar‘ selbst ziemlich schlecht behandelt. Das sollte ich wahrscheinlich nicht noch einmal machen“, räumte sie ein. Zugleich stellte Pugh klar, dass sie für ihre damalige Belastung nicht Regisseur Ari Aster verantwortlich mache. Vielmehr sei sie selbst während der Arbeit an ihre Grenzen gegangen.

Demnächst wird Pugh erneut als Yelena Belova beziehungsweise Black Widow zu sehen sein. Sie übernimmt die Rolle in ‚Avengers: Doomsday‘ und war zuletzt unter anderem in ‚Thunderbolts*‘ sowie dem angekündigten Blockbuster ‚Spider-Man: Brand New Day‘ mit der Figur verbunden.